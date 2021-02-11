Steam indirimleri ne zaman? 2021 Steam indirimleri hakkında bilgiler

Steam indirimleri 2021 yılında ne zaman olacağı ile merakla araştırılan konu olmaya devam ediliyor. Sosyal mecralarda Şubat ayı içerisinde bir indirim ile karşılaşılacağı söylenen Steam için henüz bir detay yer almıyor

SOSYAL MEDYADA 11 ŞUBAT 2021'DE BAŞLAYACAĞI İDDİA EDİLDİ

Bazı sosyal medya platformlarında Steam 2021 indirimlerinin Şubat ayında başlayacağı iddia edildi. 11 Şubat tarihini işaret eden bazı hesaplar, indirimlerin bugün başlayacağı iddialarında bulundu. Ancak 11 Şubat tarihine girilmesine rağmen Steam'den herhangi bir açıklama gelmedi.