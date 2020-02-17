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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 17.02.2020 - 09:04,Son Güncelleme:/

Steam indirimleri: Hangi popüler oyunların fiyatı düştü?

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Steam indirimleri: Hangi popüler oyunların fiyatı düştü?

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, yılın belli dönemlerinde yaptığı indirimlerle oyuncuların ilgisini üzerinde toplamayı başarıyor. Bu kapsamda yapılan son indirim dalgasında bakın hangi oyunların fiyatları düştü?

Steam, Capcom'un bazı popüler oyunlarının fiyatında kayda değer bir indirime gitti. 17 Şubat'ta yani bugün akşam saatlerinde sona erecek olan indirim kampanyası kapsamında Resident Evil 2'nin fiyatı 399 TL'den 131 TL'ye kadar düşerken, Devil May Cry 5'in fiyatı da yine aynı fiyat etiketine sahip. 

İşte bugün sona erecek indirim kampanyası kapsamında popüler oyunların indirimli fiyatları:

Resident Evil 2 - 131,67 TL
Devil May Cry 5 - 131,67 TL
Onimusha: Warlords Remastered - 44,50 TL
Monster Hunter: World - 91,74 TL
Dragon's Dogma: Dark Arisen -- 29,40 TL
Dead Rising 4 - 44,50 TL
Resident Evil 7 - 44,50 TL
Resident Evil 4/5/6 (3 Oyun) - 38,80 TL
Street Fighter V - 20,00 TL

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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