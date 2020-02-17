Steam indirimleri: Hangi popüler oyunların fiyatı düştü?

Steam, Capcom'un bazı popüler oyunlarının fiyatında kayda değer bir indirime gitti. 17 Şubat'ta yani bugün akşam saatlerinde sona erecek olan indirim kampanyası kapsamında Resident Evil 2'nin fiyatı 399 TL'den 131 TL'ye kadar düşerken, Devil May Cry 5'in fiyatı da yine aynı fiyat etiketine sahip.



İşte bugün sona erecek indirim kampanyası kapsamında popüler oyunların indirimli fiyatları:



Resident Evil 2 - 131,67 TL

Devil May Cry 5 - 131,67 TL

Onimusha: Warlords Remastered - 44,50 TL

Monster Hunter: World - 91,74 TL

Dragon's Dogma: Dark Arisen -- 29,40 TL

Dead Rising 4 - 44,50 TL

Resident Evil 7 - 44,50 TL

Resident Evil 4/5/6 (3 Oyun) - 38,80 TL

Street Fighter V - 20,00 TL



