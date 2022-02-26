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Steam deck nedir?

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Steam deck nedir

Steam Deck ile oyun piyasasına yeni bir aktör daha kazandırılacak. Bir dönemin Nintendo konsollarına benzer bir yapıda üretilen Steam Deck, oyunseverlerin erişimine sunulacak. 25 Şubat tarihi itibariyle ön siparişe göre dağıtıma çıkacak olan Steam Deck, pek çok oyunu kapsayacak. İşte, Steam Deck hakkında detaylı bilgiler

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Steam Deck için AMD ortaklığıyla geliştirilen özel APU ile elde oyun oynamak için optimize edildi. Güçlü Zen 2 + RDNA 2 mimarisi sayesinde en son çıkan AAA oyunları oynatacak güce sahip olacak.

Steam Deck'e giriş yapıldığında, tüm Steam kütüphanesi tıpkı diğer bilgisayarlarda olduğu gibi görünecek. Ayrıca her oyun öncesi oyun deneyimini belirten, uyumluluk derecelendirmesi görülebilecek. Ayrıca, özellikle aranan bir deneyim varsa kütüphanedeki uyumluluk derecelendirmelerine göre dinamik olarak filtrelenebilecek.

Rahat erişim için mükemmel bir şekilde konumlandırılmış kontrollere sahip Steam Deck'te ister analog çubukları istenirse de dokunmatik yüzeyler kullanılabilecek.

Steam Deck şu anda Türkiye'den sipariş edilemiyor. Siparişlerin bölgesel olarak açılması bekleniyor.

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