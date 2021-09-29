Steam_api.dll hatası nedir, neden olur? Steam steam_api.dll hatası nasıl çözülür?

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Steam_api.dll dosyasının silinmesi ya da zarar görmesi neticesinde steam_api.dll hatası meydana gelmektedir. Bu hatanın nedeni ve nasıl düzeltileceği kullanıcıların merak ettiği konulardan bir tanesidir. Bu hatanın nasıl düzeltileceği ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

STEAM_APİ.DLL HATASI NEDİR?

Dll dosyaları Steam programlarının bileşenlerini meydana getirmektedir. Bu dosyaların zarar görmesi program ya da oyunun açılmamasına neden olabilmektedir. Bu nedenle hatanın giderilmesi gerekmektedir.

Bir uygulama ya da oyun indirilirken Steam_api.dll dosyası da beraber inmektedir. Bu dosyaların ana görevleri indirilen oyunların lisanslarının kontrolünü sağlamaktır. Dosya ile ilgili bir problem meydana gelmesi halinde Steam_api.dll hatası ortaya çıkmaktadır. Bu hatanın çeşitli çözüm yolları bulunur.

STEAM_APİ.DLL HATASI NEDEN OLUR?

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Bir oyunu Steam üzerinden indirmeden önce Repack indirmeniz ya da crack kullanmanız durumunda oyun lansmanı oyunu açmanıza izin vermez. Bu nedenle de Steam_api.dll hatası ortaya çıkmaktadır. Bu hatanın giderilmesi adına farklı çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Steam_api.dll dosyasını manuel bir şekilde indirmek de bu çözüm yollarından bir tanesidir.

STEAM STEAM_APİ.DLL HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Steam_api.dll hatası alıyorsanız bunu çözmenin farklı bir takım yolları bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi DLL-Files.com programını bilgisayara indirmektir. Bu program indirildikten sonra uygulamanın açılması gerekir. Arama kutusu kısmına kitaplığın adı yazılır ve arama yapılır.

Arama sonucunda bulunan kütüphaneye gidilir. Ardından yükle butonuna tıklayıp indirme işlemine geçilir. Hatanın giderilmesi için tercih edilecek yöntemlerden biri de sistemi geri yüklemek olacaktır. Bu işlem ile hatalar kesin bir şekilde çözüme ulaşmaktadır.

Geri yükleme yapmak için Başlat menüsüne gelinir. Burada Standart isimli klasör açılır. Klasörün içinde yer alan sistem araçları klasörüne gidilir. Ardından sistem geri yükleme işlemi gerçekleştirilir.