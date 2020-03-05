Startup’lar yılda 1 milyar dolarlık satış yapacak

Geçtiğimiz yıl startup şirketleri 30 milyar dolar yatırım aldı. Bu ivmeyi ilk elden yaşayan Microsoft for Startup platformu oyunun kurallarını değiştirdi ve 140'tan fazla ülkeden binlerce startup’ı kurumsal müşterilerle buluşturdu. İki yıl önce kurulan Microsoft for Startups, girişimcilerin müşteri ve gelir tabanlarını büyütmelerine yardımcı oluyor. Microsoft, programa dâhil olan startup’lara teknoloji ve pazarlara açılma desteği sunuyor. Üyelerin en çok destek aldığı konuların başında, geliştirilen çözümlerin global müşteri pazarına sunulması, birlikte satış ve birlikte pazarlama destekleri bulunuyor. Microsoft’un yazılım mühendisleriyle çalışma olanağı bulan startup’lar 250.000 dolara kadar Azure kredisi desteği de alabiliyor. Üyelere ayrıca Office 365, Visual Studio Enterprise Cloud ve Dynamics365 ürünlerinin kullanma imkânı sunuluyor. Program dâhilindeki startuplar, yatırımcılarıyla ya da müşterileriyle Azure Marketplace sanal pazaryerinde bir araya gelmeye ve ürünlerini sunmaya devam ediyor.

Startup’lar şimdi esneklik ve analiz yetenekleri kazanıyor

İkinci yaşını kutlayan program kapsamında Microsoft, GitHub Enterprise ve Power Platform’a erişim imkânı sundu. Programdaki tüm üyeler ve yeni startup’ların erişimine açılan GitHub Enterprise, ekip yönetimini ölçeklendirirken hesap yönetimini kolaylaştırıyor. Ek güvenlik, uyumluluk ve dağıtım denetimleri sağlayan özelliklerle GitHub'ın esnekliğini ve işlevselliğini daha da ileri taşıyor. Microsoft Power Platform erişimi ise verileri analiz etme, çözümler oluşturma, işlemleri otomatikleştirme ve sanal aracılar oluşturma yetkisi sağlıyor. Yeni imkânlar sayesinde geliştirilecek ürünler sayesinde üyelerin bir yıl içinde 1 milyar dolarlık satış yapması öngörülüyor. Türkiye’de de Microsoft For Startups programı kapsamında süren iş birlikleri bulunuyor. Türkiye’deki üyeler arasında İTÜ, ODTÜ, StartersHub, KWORKS ve Workup gibi kurumlar yer alıyor.