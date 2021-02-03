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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 03.02.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Starship mekiği ikinci kez iniş sırasında patladı

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Starship mekiği ikinci kez iniş sırasında patladı
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ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Starship mekiğinin SN8 prototipi, ikinci fırlatış testinde de iniş sırasında infilak etti.

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica deneme sahasında yürüttüğü testte, yaklaşık 10 bin metre irtifaya çıkan kurşun biçimli çelik konstrüksiyon mekik, havada yatay pozisyon aldıktan sonra alçalmaya başladı.

Alçalma manevrası sırasında yere yaklaşırken yeniden dikey pozisyon alamayan 50 metrelik mekik, yere temas etmesinin ardından patladı.

Mekiğin 10 Aralık'ta yapılan ilk test fırlatışı da inişte patlamayla sonuçlanmıştı.

SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.

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