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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 30.04.2020 - 06:58,Son Güncelleme:

Starlink uydularının geçişi Mersin semalarında göründü

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Starlink uydularının geçişi Mersin semalarında göründü
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Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Mersin'den gözlendi.

Starlink internet uydu ağının parçaları, dün akşam saat 20.26'da gökyüzünde belirmeye başlandı.

Torosların zirvesinden yükselip Akdeniz semalarında kaybolan ve çıplak gözle görülebilen uydu geçişi yaklaşık 5 dakika sürdü.

'Starlink' projesi İngiltere'de panik yarattı

Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceXin CEO’su Elon Musk ucuz ve yüksek hızda internet kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine start verdi. Starlink projesi geçtiğimiz günlerde İngiltere'de de görüntülendi.

Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje bir çok İngiliz tarafından paniğe neden oldu. İngilizler gökyüzünde gördükleri takım yıldızını UFO olarak yorumladı. Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu. Öte yandan Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtiliyor.

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