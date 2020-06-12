MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriStarCraft II'nin yeni Savaş Sandığı oyuna dahil oldu
GeriTeknoloji StarCraft II'nin yeni Savaş Sandığı oyuna dahil oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 12.06.2020 - 09:17,Son Güncelleme:

StarCraft II'nin yeni Savaş Sandığı oyuna dahil oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
StarCraft II'nin yeni Savaş Sandığı oyuna dahil oldu
Abone Olgoogle-news

Oyunculara yeni görünümler, spreyler, ifadeler ve fazlasını sunan Savaş Sandığı 6, ayrıca oyun severlere StarCraft II yorumcusu ve turnuva organizatörü Wardi'nin ortaklığıyla gerçekleşecek bir topluluk turnuvası olan Savaş Sandığı Takım Ligi'ne (War Chest Team League) destek olma şansı sunacak.

Savaş Sandığı, oyuncuların StarCraft II esporuna destek vermesine ve bununla beraber 80'in üstünde oyun içi içeriği açmasına olanak tanıyacak. Terran, Protoss ve Zerg ırklarının her biri için ayrı bir Savaş Sandığı bulunuyor. Bu sandıklar birim görünümleri, çıkartmalar, spreyler, ifadeler ve simgelerle dolu. Birkaç hafta süren aşamalarla ilerleyecek Savaş Sandıkları, oyuncuların Versus veya Co-op karşılaşmalarında XP kazanarak açabileceği ödül setlerine sahip.

StarCraft IInin yeni Savaş Sandığı oyuna dahil oldu

Ayrıca Wardi'yle giriştiğimiz işbirliğinin parçası olarak Savaş Sandıklarından elde edilen gelirlerin 150.000 dolarlık bir kısmını, toplulukça düzenlenen Savaş Sandığı Takım Ligi adındaki turnuvaya aktaracağız. Dokuz profesyonel StarCraft II yorumcusunu becerilerini sergilemeleri ve turnuvada yarışacak dört oyunculu takımları belirlemeleri için görevlendirdik. Dört hafta boyunca sürecek turnuvamız iki aşamadan ve sekiz günlük yayından oluşacak. 
StarCraft IInin yeni Savaş Sandığı oyuna dahil oldu

Savaş Sandığı Takvimi

11 Haziran 2020: 1. Aşama

9 Temmuz 2020: 2. Aşama

6 Ağustos 2020: 3. Aşama

Savaş Sandığı 6'nın aşamalarını etkinliğin bitiş tarihi olan 1 Ekim 2020'ye kadar tamamlayamazsanız da sorun değil. Tüm Savaş Sandığı görünümlerini ileri bir tarihte satın almak mümkün olacak.

iPad Pro'ların sihirli klavyesiApple'ın yeni nesil iPad Pro'lar için tasarladığı Magic Keyboard, touch pad ile birlikte hemen hemen bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Yakından inceledik...
daha fazla video için




False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle