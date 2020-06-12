StarCraft II'nin yeni Savaş Sandığı oyuna dahil oldu

Savaş Sandığı, oyuncuların StarCraft II esporuna destek vermesine ve bununla beraber 80'in üstünde oyun içi içeriği açmasına olanak tanıyacak. Terran, Protoss ve Zerg ırklarının her biri için ayrı bir Savaş Sandığı bulunuyor. Bu sandıklar birim görünümleri, çıkartmalar, spreyler, ifadeler ve simgelerle dolu. Birkaç hafta süren aşamalarla ilerleyecek Savaş Sandıkları, oyuncuların Versus veya Co-op karşılaşmalarında XP kazanarak açabileceği ödül setlerine sahip.



Ayrıca Wardi'yle giriştiğimiz işbirliğinin parçası olarak Savaş Sandıklarından elde edilen gelirlerin 150.000 dolarlık bir kısmını, toplulukça düzenlenen Savaş Sandığı Takım Ligi adındaki turnuvaya aktaracağız. Dokuz profesyonel StarCraft II yorumcusunu becerilerini sergilemeleri ve turnuvada yarışacak dört oyunculu takımları belirlemeleri için görevlendirdik. Dört hafta boyunca sürecek turnuvamız iki aşamadan ve sekiz günlük yayından oluşacak.



Savaş Sandığı Takvimi



11 Haziran 2020: 1. Aşama

9 Temmuz 2020: 2. Aşama

6 Ağustos 2020: 3. Aşama

Savaş Sandığı 6'nın aşamalarını etkinliğin bitiş tarihi olan 1 Ekim 2020'ye kadar tamamlayamazsanız da sorun değil. Tüm Savaş Sandığı görünümlerini ileri bir tarihte satın almak mümkün olacak.







