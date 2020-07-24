Starcraft II oyuncularını sevindirecek gelişme

PTR güncellemesinden 5.0 Yaması'nın çıkışına kadar, oyuncuların StarCraft II'nin yeni pek çok özelliği ekrana geliyor. Hikâye haritalarını oluşturmayı kolaylaştıracak bazı Galaksi Harita Editörü iyileştirmeleri, yeni hikâye başarımları, her co-op komutanı için yeni prestij kabiliyetleri ve ürkütücü bir yeni anlatıcı yenilikler arasında.

Gelin kısa kısa bu yeniliklere birlikte göz atalım.

EDİTÖR İYİLEŞTİRMELERİ VE YENİ ÖZELLİKLER

Oyuncular editörün kullanımının kolaylaşmasını istemişti ve geliştirici ekip oyuncuların geribildirimleri doğrultusunda düzenlemeler yaptı.

ÖZEL HİKÂYELER

Daha fazla öykü ve yaratıcı hikâyeye ev sahipliği yapacak yepyeni bir Arcade harita türü (Hikâye) geliyor. Özel hikâyeler hazırlamak çok daha akıcı bir deneyim haline geliyor. Ayrıca haritadan haritaya geçiş artık destekleniyor. Eskiden yalnızca çevrimiçi olarak oynanabilen pek çok hikâyeye artık StarCraft II Arcade üstünden erişilebiliyor.



Oyuncular artık tek kişilik deneyimlerin yanı sıra co-op özel hikâyeler paylaşabilecek.

YENİ HİKÂYE BAŞARIMLARI

10. yıldönümü güncellemesi, Nova Covert Ops paketi de dahil olmak üzere tüm StarCraft II hikâye görevlerine yepyeni başarımlar ekleyecek. Tüm başarımları tamamlayarak Stone anlatıcısını açabilirsiniz.

CO-OP KOMUTANLARI İÇİN PRESTİJ KABİLİYETLERİ

Oyuncular artık her bir tamamlanmış komutanın 1-15 ilerlemesini üç defaya kadar yeniden oynayarak bunu tamamladıklarında bir yeni Prestij Kabiliyeti kazanacak. Sistem, pek çok yeni oynanış seçeneğini ve stratejik kararı mümkün kılacak.



GİRİŞ YAPMA ÖDÜLÜ: WHITE-RA ANLATICISI

27 Temmuz - 8 Ekim tarihleri arasında oyuna girerek yeni anlatıcı Protoss uzmanı White-Ra'yı ücretsiz olarak açabilirsiniz.



