Starcraft II oyuncularına yıl dönümü sürprizi

Starcraft II, yıl dönümüne özel yayınladığı yama ile bakın oyunculara neler sunuyor:

Starcraft II'nin bugüne kadarki en büyük yaması - Galaxy Harita Editörü güncellemeleri, yeni hikâye başarımları ve tüm co-op komutanları için yeni prestij kabiliyetleri.

Starcraft II'nin all-star oyuncularını savaş sandığı takım ligi'nde izleyin - Maçlar başladı. Oyunun YouTube adresi üstünden siz de bu mücadelelere dahil olabilirsiniz. Dokuz takımı birbirleriyle buluşturan Savaş Sandığı Takım Ligi'nde her bir takıma bir profesyonel anlatıcı kaptanlık ediyor. Anlatıcılar tüm becerilerini ve bilgilerini sizinle paylaşacak.

Starcraft II kısa hikâyeleri - StarCraft'ın Koprulu Sektörü'nde geçen ve her biri tek bir ırka odaklanan yeni kısa hikâyeler ortaya çıkıyor. Bunlardan ilkiyse Alex Acks'in yazdığı “One People, One Purpose” olacak.

Starcraft II esporunun en iyi 10 maçı - StarCraft II geliştirici ekibinin üyeleri, StarCraft II esporunda son 10 yılda gerçekleşen güzel anları, kişisel favorilerini ve sürprizleri paylaşacak.

Giriş yapma ödülü: whıte-ra anlatıcısı - 27 Temmuz - 8 Ekim tarihleri arasında oyuna girerek yeni anlatıcı Protoss uzmanı White-Ra'yı ücretsiz olarak açabilirsiniz.



