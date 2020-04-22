SSD sevkiyatında ipi göğüsleyen isim Kingston oldu

Forward Insights, Kingston’ın %18,3 pazar payı ile dünya genelinde kanal SSD sevkiyatında lider olduğunu açıkladı. Kingston’ı yarı iletken üreticileri Western Digital ve Samsung (sırasıyla %16,5 ve %15,1) takip ediyor. Forward Insights verilerine göre 2019’da kanala yaklaşık 120 milyon SSD sevk edildi.

“Kanaldaki talep çok yüksek olunca toplam sevkiyat da 2018’e göre yüzde 36 arttı.” diyen Forward Insights Başkanı ve Baş Analisti Gregory Wong sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kingston, rekabetçi ürün portföyü ve geniş dağıtım ağı sayesinde pazarın genelinden iki kat daha fazla büyüdü.”

TRENDFOCUS’un verilerine göre Kingston; Samsung ve Western Digital’in ardından yüzde 10,4 pazar payı ile dünyanın en büyük üçüncü SSD tedarikçisi konumunda. TRENDFOCUS, 2019’da tüm dünyada piyasaya sürülen SSD sayısının yıllık yüzde 36 artışla 276 milyona ulaştığını belirtti. SSD sayısının ve ortalama kapasitenin artmasıyla NAND tüketimi de yüksek seviyede oldu.

“2019’un büyük bölümünde görülen uygun fiyatlar SSD pazarında talebin artmasına yardımcı oldu. Bu da OEM’lerin sistemlerinde SSD’ye daha çok yer vermesini sağladı.” diyen TRENDFOCUS Başkan Yardımcısı Don Jeanette: “2020’nin geri kalanında PC’lerde SSD kullanım oranının yüksek kalacağını, çeşitli veri merkezi kurulumlarında SATA SSD’ler için güçlü talebin süreceğini ve PCIe için yüksek ölçekli sistemlerin de büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz.” diyor.