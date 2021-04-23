SRT dosyası nedir ve nasıl açılır? SRT dosyası açma işlemi ve program önerisi

STR uzantılı dosyalar, SubRip dosyası olarak kaydedilen bir altyazı dosyasıdır. Bu dosya biçimi DivX ve DVD gibi çeşitli video formatları tarafından desteklenir.

STR Dosyası Nedir ve Nasıl Açılır?

STR dosya uzantısı zaman kodu biçimi saat, dakika, saniye ve milisaniye olarak belirlenir. STR dosyalarının içerisinde sırayla altyazıların başlangıç - bitiş zaman kodunu ve metini içeren bilgiler yer alır. Bu dosya türü SubRip yardımcı programlarla oluşturulan dosyalar için varsayılan bir biçimdir. Özellikle film ve dizilerde altyazılar sonradan eklenir. Sonradan yapılan eklemelerde ise STR dosya biçimi kullanılmaktadır.

STR altyazıları eşlik eden metinle birlikte görüntülenir. Zaman aralıklarında ise gerekli an kaydırılır ve altyazılar tam olarak konuşma esnasına denk getirilir. Böylece metin açıklaması, belirli bir süreye karşılık gelir.

STR Format Özellikleri;

Altyazı numaralandırması,

Başlangıç \u200b\u200b saati,

Bitiş zamanı,

Eşlik eden metin eşliği,

Satırlar arasında atla olarak belirlenir.

STR uzantılı dosyaların görevi, herhangi bir oynatıcıyla video oynatılırken altyazıların gerekli yerde olmasını sağlamaktır. Bu dosyaları açabilmek için herhangi bir metin editörü kullanılmalıdır. STR dosyasını film, dizi ya da herhangi bir video ile oynatmak için;

VLC,

MPC-HC,

KMPlayer,

MPlayer,

BS.Player,

Windows Media Player gibi video oynatıcı programlardan birinin bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir.

SRT Dosyası Açma İşlemi Ve Program Önerisi;

STR dosyasının içeriğini görmek istiyorsanız bazı yöntemlerle içeriğine ulaşmanız mümkündür. Bunlardan ilki başka bir programda açmaktır. Bilgisayarınızda bu dosya uzantısı ile ilgili bir program yoksa dosya açılmaz. İlgili programları indirmeniz gerekmektedir. Bu programlar;

Omron CX-Supervisor,

Skymap Data File,

BSPlayer Subtitle, STR dosyalarını açmak için en popüler programlardır.

Video Files çatısı altında olan STR dosyalarının türünü bulmak da dosyaları açabilmek için önemlidir. İlk olarak dosyanın türünü bilmek gereklidir.

Dosyanın üzerine gelip sağ tık yaptıktan sonra "Özellikler'e" tıkladıktan sonra Genel başlığı altında dosyanın türünü öğrenebilirsiniz. Dosyalar STR türünde olduğu halde açılmıyorsa o halde; bir yazılım geliştiricisine yardım için ulaşabilirsiniz. Destek alabileceğiniz yazılım geliştiricileri;

Omron CX-Supervisor- Microsoft Developer

Skymap Data File - Unknown

BSPlayer Subtitle - WEBTEH Ltd.

SDR99 Speech Recognition Task Speech Recogniser Transcript - Windows Software

SubRipper Subtitle Information - Zuggy

Siemens Mobile Phone C60 Sound File - Siemens AG

DVD Subtitle File - Microsoft Developer