SQUID adlı token'la büyük vurgun yaptılar! Milyonlarca kullanıcı ne olduğunu anlamadı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şahin ve Türeciden dikkat çeken sözler... Aşı karşıtlarına flaş öneriŞahin ve Türeci'den dikkat çeken sözler... Aşı karşıtlarına flaş öneri!!#Koronavirüs
Al Nassrda Anderson Talisca kriziAl Nassr'da Anderson Talisca krizi! #Anderson Talisca
Yerli aşı Turkovac’ta son adımlar... Varyantlara karşı ne kadar etkili 7 SORU 7 YANITYerli aşı Turkovac’ta son adımlar... Varyantlara karşı ne kadar etkili? 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Aşıya rağmen vaka neden yüksek Bakan Koca önemli sonucu paylaştı...Aşıya rağmen vaka neden yüksek? Bakan Koca "önemli sonucu" paylaştı...#Koronavirüs
Tüm dünyanın gözü önünde özür dilediTüm dünyanın gözü önünde özür diledi!#Joe Biden
Uruguay başvuruyu kabul etti Türkiyeye iade ediliyorUruguay başvuruyu kabul etti! Türkiye'ye iade ediliyor#Çiftlik Bank
TOGG pistte Dikkat çeken o detay...TOGG pistte! Dikkat çeken o detay...#TOGG
Tarihi vurgun 5 dakika içinde milyonlarca dolar buhar olduTarihi vurgun! 5 dakika içinde milyonlarca dolar buhar oldu#Squid Game
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden Elimden geleni yapacağım dediCumhurbaşkanı Erdoğan: Biden 'Elimden geleni yapacağım' dedi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oyuncu Sema Dinçer hayatını kaybetti, haberi Haluk Levent duyurduOyuncu Sema Dinçer hayatını kaybetti, haberi Haluk Levent duyurdu#Sema Dinçer
Samandırada Mesut Özil bilmecesi İdmana çıkmadı, takımı topladıSamandıra'da Mesut Özil bilmecesi! İdmana çıkmadı, takımı topladı#Fenerbahçe
Rehabilitasyon merkezinde tepki çeken görüntülerRehabilitasyon merkezinde tepki çeken görüntüler#Konya
Lillede hocasının gözüne giremeyen Yusuf Yazıcı için flaş iddiaLille'de hocasının gözüne giremeyen Yusuf Yazıcı için flaş iddia!#Yusuf Yazıcı
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwine kötü haberÜnlü oyuncu katil olmuştu... Alec Baldwin'e kötü haber!#Alec Baldwin
Nüfusu 5 bin 600 kişi... Dünya peşinde koşuyor 40a yakın şirket görüşme başlattıNüfusu 5 bin 600 kişi... Dünya peşinde koşuyor! 40'a yakın şirket görüşme başlattı#Bitcoin Madenciliği
HABERLERTeknoloji Haberleri

SQUID adlı token'la büyük vurgun yaptılar! Milyonlarca kullanıcı ne olduğunu anlamadı

#Squid Game#SQUID#Kripto
SQUID adlı tokenla büyük vurgun yaptılar Milyonlarca kullanıcı ne olduğunu anlamadı

Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'den esinlenerek oluşturulan SQUID token, yalnızca 5 dakika içinde binlerce kat yükselip bir anda dibe çakılarak tarihi bir vurgunun adresi oldu. Diziyle resmi bağı bulunmayan projenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Milyonlarca kullanıcının parası ise dakikalar içinde buhar oldu.

Haberin Devamı

Netflix’in popüler Güney Kore dizisi Squid Game, her alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de kripto para dünyası oldu. Diziden ilham alınarak yaratılan fakat diziyle resmi hiçbir bağlantısı bulunmayan SQUID adlı token, kripto piyasasına damga vurdu. 

0.012 seviyelerinde piyasaya giren token, yatırımcılarını şoka uğrattı. CoinMarketCap verilerine göre bugün saat 09:20 civarlarında 51 dolardan işlem gören SQUID token, öğle saatlerinde birden bire 3 bin dolara yaklaştı. Ancak bu yükseliş çok sürmedi.

ANİDEN 0 DOLARA DÜŞTÜ

SQUID token bugün öğle vakti saat 12:35’te 2.856 dolardan işlem görüyordu. Sadece 5 dakika sonra, saatler 12:40’ı gösterdiğinde aniden 0.0007926 dolara indi. Arkasında kim olduğu bilinmeyen token, yüzde 99’luk bir düşüş yaşayarak yatırımcısını şoke etti.

Yaklaşık 30 milyar dolara yükselen coin, rekor kayıp yaşayarak 2 milyon dolara geriledi. CoinMarketCap’in verilerine göre paranın şu şu anki piyasa değeri 1.980.426 dolar seviyesinde. Düşüş eğilimini hâlâ sürdürüyor.

Haberin Devamı

HESAPLAR KAPATILDI

SQUID token'ın yalnızca birkaç dakika içinde değer kaybetmesinin ardından projenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Bununla birlikte SQUID, alım satıma da kapatıldı.

TELEGRAM ÜZERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Squid projesinin Telegram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Son günlerde birileri projemizi hacklemeye çalıştı. Sadece Twitter hesabımızı değil, akıllı kontratlarımızı da. Squid Game geliştiricileri olarak dolandırıcılar yüzünden depresyondayız ve stres yükünün altında ezildik. Bu yüzden artık projede çalışmak istemiyoruz. Alım-satımlardaki tüm kısıtlamaları ve kuralları kaldırmalıyız. Squid Game projesi otonom topluluk dönemine giriyor" ifadeleri yer aldı.

KULLANICILARA UYARI

SQUID token ile yapılan alım-satım işlemleri dururken CoinMarketCap kullanıcıları, "Web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının artık kullanılamadığı ve kullanıcıların bu jetonu Pancakeswap’ta satamadığı konusunda çok sayıda rapor aldık. Lütfen kendi durum tespitinizi yapın ve son derece dikkatli olun. Bu proje, açıkça aynı adı taşıyan Netflix dizisinden esinlenmiş olsa da, resmi bağlantısı yoktur." ifadeleriyle uyardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Squid Game#SQUID#Kripto

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Bengü ikinci kez anne oldu

Bengü ikinci kez anne oldu

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Son dakika: Alec Baldwin katil olmuştu... Flaş açıklama geldi! İşte hakim karşısına çıkacak isimler

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEOluğundan ayrıldı

Nevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğundan ayrıldı