SQL dosyası nedir ve nasıl açılır? SQL dosyası açma işlemi ve program önerisi

SQl dosyası dijital ortamlarda kullanılan bir çeşit işleyicidir. SQl dosyası kullanılması durumunda kullanıcılara bazı durumlar hakkında bilgiler sağlar.

SQL Açılımı Nedir?

SQL açılım olarak İngilizce Structured Query Language demektir. Türkçe literatürde de kendine yer bulmuştur. Türkçeye çevrilmesi ise yapılandırılmış sorgu dili olarak çevrilir.

SQL Dosyası Nedir Ve Hangi Programlar İle Açılır?

SQL dosyası bilinenin aksine aslında bir programlama dili değildir. Daha çok veri tabanlama ortamının oluşturulması adına kullanılan bir çeşit alt dildir. SQL dosyalarının bazı faklı sorgulama komutları da vardır. Bunlardan birkaçı örnek olarak şu şekildedir: sorgulama ve kayıt oluşturma. SQL sistemi ise bu sistemin kayıt edilmesini ve yapılandırılmasını sağlayan sisteme verilen addır. SQL dosyası ile sorgulama yapmanın gerekliliği olarak pek çok yazılım hali hazırda kullanılmaktadır. Bu yazılımlardan birkaçı şunlardır:

Microsoft SQL Server

Firebird

Sybase

IBM DB2

PostgreSQL

IBM Informix

Oracle

Tüm bu yazılımlar tamamen SQL dosyası işleme ve çalıştırmada başarılıdır. Bu yazılımların diğerlerinden birkaç adım daha önde olduğu bilinmektedir. Tabi ki de bunun pek çok sebebi vardır. Bu sebeplerin başında da bu yazılımların SQL dosyaları ile çok uyumlu olmasından dolayıdır. Her türlü SQL dosyası en iyi şekilde bu yazılımlar ile çalıştırılır ve düzenlenir.

SQL Dosyası Nasıl Açılır?

SQL dosyasını açarak dosya içerisindeki kodlar görüntülenebilir. Bu işlem oldukça basittir. Bunun için Notepad tarzında pek çok uygulama bu iş için uygundur. Tabi ki de Notepad++ bu uygulama için çok daha kullanışlı olarak tasarlanmıştır.

SQL dosyası Notepad uygulaması ile açılmak isteniyorsa SQL dosyası sağ tıklanır. Açılan sekmeden de edir with Notepad yani Notepad uygulaması ile düzenle seçeneği seçilir. Bunun ardından da seçilmiş SQL dosyası kolay bir şekilde düzenlenir. Dosya içerisinde yer alan kodlar da kullanıcının seçime göre şekil alabilir.