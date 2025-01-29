Spotify’dan sanatçılara dudak uçuklatan ödeme!

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Spotify yaklaşık bir hafta önce Apple Music’in sanatçılara Spotify’ın ödediğinin iki katından daha fazla ödeme yaptığına dair bir haberi yalanladı.

Hemen sonrasında da Spotify kendi ödeme rakamlarını açıklayan bir blog gönderisi yayınladı ve buna göre şirket 2024 yılında müzik endüstrisine rekor ödemede bulundu!

Spotify, 2024 yılında 10 milyar dolar kadar ödeme yaptığını açıkladı. Bu rakamın büyüklüğü sizi etkilemediyse şöyle söyleyelim, 10 yıl önce küresel çapta müzik gelirleri bu seviyedeydi.

Şirket yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2014 yılında müzik endüstrisindeki düşüş en alt noktasına inmiş ve küresel kayıtlı müzik gelirleri 13 milyar dolara gerilemişti. Spotify’ın o dönemde yıllık katkısı 1 milyar dolar seviyesindeydi ve 15 milyon kadar abonesi bulunuyordu.”

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“2024 yılında Spotify tek başına müzik endüstrisine rekor seviyede 10 milyar dolarlık ödeme yaptı, kuruluşundan bu yana yaptığı ödeme miktarı ise 60 milyar doları buldu.”

Spotify’ın açıklamarı içerisinden çıkarılabilecek bir başka pozitif bilgi de, daha küçük çaptaki sanatçılara yapılan ödemelerle ilgili.

2014 yılında 10 bin sanatçı Spotify üzerinde en az 10 bin dolar kazandı. Bugün ise 10 binden çok daha fazla sanatçı platformdan yılda 100 bin dolardan fazla ödeme alıyor.

Yani insanları korsan içeriklerden uzak tutacak fiyatlandırma politikaları, dinleyiciler kadar sanatçıların da işine yarıyor…