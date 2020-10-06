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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.10.2020 - 18:00 | Son Güncelleme:

Spotify’da sevindirici yeni özellik

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Spotify’da sevindirici yeni özellik
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En çok kullanılan müzik uygulamaları arasında yer alan Spotify, artık mobil uygulamasında şarkı sözleri ile aramaya izin verecek.

Bazı durumlarda şarkıcının adı veya şarkının adı aklımızda kalmasa da ufak bir sözü hafızamıza kazınabiliyor. Bu durum için Spotify’da uygulamaya yeni bir özellik getirdi. Bu özellik ile birlikte artık şarkı sözleri ile arama yapılabilecek. Özellik İos ve Androis uygulamasında kullanılabiliyor.

Arama kısmına şarkının sözlerinden ufak bir kısım yazmanızla birlikte eğer Spotify’da yüklü ise şarkıyı bulabileceksiniz. Bu özellik farklı müzik platformlarında farklı biçimlerde bulunuyordu. Kullanıcıların isteklerini dikkate alarak Spotify’da artık bu özelliği uygulamasına ekledİ.

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