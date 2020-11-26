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Teknoloji
Haber Giriş: 26.11.2020 - 15:51 | Son Güncelleme:

Spotify'a siber saldırı şoku: Binlerce hesap çalındı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Spotify'a siber saldırı şoku: Binlerce hesap çalındı
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Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, siber saldırıya maruz kaldı. İlk belirlemelere göre 300 bini aşkın hesap bilgileri çalındı.

Apple Music ile birlikte dijital müzik platformlarının en önemli isimlerinden biri olan ve 300 milyonu aşkın kullanıcıya ev sahipliği yapan Spotify, siber saldırıya uğradı. Bu saldırı neticesinde 300 binin üzerinde kullanıcının bilgileri çalınırken, diğer 300 milyon hesabın durumu da merak ediliyor.

Spotify saldırı sonrası detaylı bilgi vermekten kaçınırken, çalınan hesaplarda e-posta adresleri, şifre, kart bilgileri ve açık adres bilgileri yer alıyor. Ancak bu bilgilerin hangilerinin hacker'ların elinde olduğu henüz bilinmiyor.

Siz de Spotify kullanıyorsanız bu bilgilerinizi gözden geçirmenizde fayda var. Şifre değişikliğine kesinlikle gitmelisiniz.

Spotify yetkilileri, olayın ardından, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini ve aynı şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını önerdi.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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