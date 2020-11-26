Spotify'a siber saldırı şoku: Binlerce hesap çalındı

Apple Music ile birlikte dijital müzik platformlarının en önemli isimlerinden biri olan ve 300 milyonu aşkın kullanıcıya ev sahipliği yapan Spotify, siber saldırıya uğradı. Bu saldırı neticesinde 300 binin üzerinde kullanıcının bilgileri çalınırken, diğer 300 milyon hesabın durumu da merak ediliyor.

Spotify saldırı sonrası detaylı bilgi vermekten kaçınırken, çalınan hesaplarda e-posta adresleri, şifre, kart bilgileri ve açık adres bilgileri yer alıyor. Ancak bu bilgilerin hangilerinin hacker'ların elinde olduğu henüz bilinmiyor.

Siz de Spotify kullanıyorsanız bu bilgilerinizi gözden geçirmenizde fayda var. Şifre değişikliğine kesinlikle gitmelisiniz.

Spotify yetkilileri, olayın ardından, kullanıcılardan şifrelerini değiştirmelerini ve aynı şifreleri diğer platformlarda kullanmamalarını önerdi.



