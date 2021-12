Haberin Devamı

Pek çok mobil cihazda Spotify uygulaması açıldıktan sonra ekran karşısına çıkan 2021 özeti, görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2021" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2021 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

Spotify'da küresel çapta en çok dinlenen ilk 3 şarkı Olivia Rodrigo'nun 'Drivers License', Lil Nas X'in 'Montero (Call Me By Your Name)' ve The Kid Laroi'nin 'Stay' olarak listeleniyor.