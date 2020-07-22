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Teknoloji
Haber Giriş: 22.07.2020 - 08:24,Son Güncelleme:

Spotify, video podcast için düğmeye bastı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Spotify, video podcast için düğmeye bastı
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Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, video podcast özelliğini kullanıcılara sundu. Kullanıcılar artık podcast yayınlarını video eşliğinde izleyebilecek.

Spotify, video podcast özelliğini aktif hale getirdi. Ancak şu an için bu özellikten herkes yararlanamıyor. Diğer bir deyişle tüm podcast yayıncıları video eşliğinde Spotify üzerinden podcast paylaşamıyor.

Bazı yayıncılarla anlaşma yoluna giden Spotify, sınırlı sayıda yayıncı ile bu özelliği aktif hale getirmiş durumda. Ancak hatırlanacağı üzere Spotify'da podcast özelliği ilk olarak aktif olduğunda da bu tip sınırlamalar vardı. Ancak zaman içinde bu sınırlamaların kalktığına şahit olduk. Video podcast için de durum çok farklı olmayacak.

YouTube'a karşı bir koz olması beklenen Spotify Video Podcast özelliğinin kullanıcılardan ne kadar ilgi göreceği ise merak konusu.

Podcast kullanıcılarının video podcast'e nasıl tepki vereceğini zaman gösterecek; diğer yandan da YouTube'ta pek çok yayıncının podcast içeriklerini video eşliğinde sunduğu biliniyor.

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daha fazla video için
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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