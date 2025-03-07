Spotify, ücretli abonelerine de reklam dinletti

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Spotify, Perşembe günü X üzerinde paylaştığı gönderide, kullanıcıların işaret ettiği bir sorunla ilgilenildiğini açıkladı.



Buna göre, az sayıda kullanıcı ödeme yaptıkları Premium hesaplarında normalde şarkı aralarında reklam duymamaları gerekirken, reklam ile karşılaştığını söylüyordu.



Şirket önce bunun bir hata olduğunu kabul etti ve ekiplerin sorunu çözmek için bir geliştirme hazırladığını açıkladı.



Kalıcı çözüm kullanılabilir olana dek de, bu sorunla karşılaşan kullanıcılara, hesaplarından çıkış yapıp, tekrar girmeleri tavsiye edildi.



Ancak bu çözümü deneyen kimi kullanıcılar, bunun da işe yaramadığını ve para ödedikleri hesaplarında reklam duymak zorunda kalmaya devam ettiklerinden şikayet etti.



Sorunun mobil, masaüstü ve web üzerinde yaşandığının da altı çiziliyor.



Hata, Spotify'ın yakında sunacağı yeni abonelik seviyesi olan "Superfan"a dair haberlerin ardından yaşandı.



Şirket son olarak paylaştığı güncelleme bilgisinde "hatanın düzeltildiğini" açıkladı.