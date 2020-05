Spotify, Türkiye özelinde yeni çalma listelerini duyurdu

Tüm dünyada farklı sanatçılar tarafından oluşturulan bu çalma listeleri, Türkiye’de Ezhel, Göksel, BEGE ve Zeynep Bastık imzasıyla karşımıza çıkıyor. Bu sanatçıların her biri, evdeki zamanlarında onları yalnız bırakmayan favori şarkılarını, oluşturdukları çalma listelerinde bir araya getiriyor.

Ezhel’in oyun oynarken dinlediği favori şarkılar arasında şunlar yer alıyor: Erol Pekcan’dan Nihavent Longa, The Devil’s Anvil’den Shisheler ve Palov’dan Lokums & Matches.

“Bir şarkıyla, hiç tanımadığımız milyonlarca insanla aynı duyguda buluşuyoruz. Müziğin yaydığı ilahi enerji bana yaşam gücü veriyor” diyen Göksel ise Birlikte Evde çalma listesi ile müzikseverlerle evinin fon müziklerini paylaşıyor. Göksel’in evinin fon müziğini Ayten Alpman’dan Ben Böyleyim, Camila Cabello ile Young Thug’un birlikte seslendirdiği Havana (feat. Young Thug)ve Billie Eilish’ten everything i wantedgibi şarkılar oluşturuyor.

BEGE, 22 Mayıs tarihinde Ezhel’den Birlikte Oyun çalma listesini devralacak. Göksel’den Birlikte Evde çalma listesini devralacak sanatçı ise Türk pop müziğinin yeni ismi Zeynep Bastık.

Çalma listeleri oluşturan isimler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var. Örneğin Selena Gomez yemek yaparken kendisine eşlik eden şarkıları Cooking Together çalma listesinde bir araya getirirken, Dolly Parton evde geçirdiği zamanlardaki favori şarkıları At Home Together: Dolly Parton çalma listesinde, Lil Yachty ise oyun oynarken seçtiği şarkıları Gaming Together çalma listesinde topladı.

Bu çalma listeleri Spotify’ın audio’nun gücünü kutlayan Listening Together kampanyasının bir parçasını oluşturuyor. Bu kampanya ile Spotify, aynı anda aynı şarkıyı dinleyen iki yabancı arasındaki bağlantıyı gözler önüne seriyor. Mesela iki farklı kişi ‘Imagine,’ veya ‘Bored in the House’ şarkılarını aynı anda dinlediklerinde, bu bağlantıların nerelerde oluştuğu ve hangi şarkının onları bir araya getirdiği görülebiliyor.