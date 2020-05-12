MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSpotify, Türkiye özelinde yeni çalma listelerini duyurdu
GeriTeknoloji Spotify, Türkiye özelinde yeni çalma listelerini duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 12.05.2020 - 04:50,Son Güncelleme:

Spotify, Türkiye özelinde yeni çalma listelerini duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spotify, Türkiye özelinde yeni çalma listelerini duyurdu
Abone Olgoogle-news

Spotify, sanatçılar tarafından hazırlanan yeni çalma listeleri yayınladı. Çalma listeleri, evde kaldığımız bu süreçte daha da popüler hale gelen yemek yapma, temizlik, spor & wellness ve oyun gibi ev odaklı aktivite ve ilgili alanlarına eşlik edebilecek şarkılardan oluşuyor.

Tüm dünyada farklı sanatçılar tarafından oluşturulan bu çalma listeleri, Türkiye’de Ezhel, Göksel, BEGE ve Zeynep Bastık imzasıyla karşımıza çıkıyor. Bu sanatçıların her biri, evdeki zamanlarında onları yalnız bırakmayan favori şarkılarını, oluşturdukları çalma listelerinde bir araya getiriyor. 

Ezhel’in oyun oynarken dinlediği favori şarkılar arasında şunlar yer alıyor: Erol Pekcan’dan Nihavent Longa, The Devil’s Anvil’den Shisheler ve Palov’dan Lokums & Matches. 

“Bir şarkıyla, hiç tanımadığımız milyonlarca insanla aynı duyguda buluşuyoruz. Müziğin yaydığı ilahi enerji bana yaşam gücü veriyor” diyen Göksel ise Birlikte Evde çalma listesi ile müzikseverlerle evinin fon müziklerini paylaşıyor. Göksel’in evinin fon müziğini Ayten Alpman’dan Ben Böyleyim, Camila Cabello ile Young Thug’un birlikte seslendirdiği Havana (feat. Young Thug)ve Billie Eilish’ten everything i wantedgibi şarkılar oluşturuyor. 

BEGE, 22 Mayıs tarihinde Ezhel’den Birlikte Oyun çalma listesini devralacak. Göksel’den Birlikte Evde çalma listesini devralacak sanatçı ise Türk pop müziğinin yeni ismi Zeynep Bastık. 

Çalma listeleri oluşturan isimler arasında dünyaca ünlü yıldızlar da var. Örneğin Selena Gomez yemek yaparken kendisine eşlik eden şarkıları Cooking Together çalma listesinde bir araya getirirken, Dolly Parton evde geçirdiği zamanlardaki favori şarkıları At Home Together: Dolly Parton çalma listesinde, Lil Yachty ise oyun oynarken seçtiği şarkıları Gaming Together çalma listesinde topladı. 

Bu çalma listeleri Spotify’ın audio’nun gücünü kutlayan Listening Together kampanyasının bir parçasını oluşturuyor. Bu kampanya ile Spotify, aynı anda aynı şarkıyı dinleyen iki yabancı arasındaki bağlantıyı gözler önüne seriyor. Mesela iki farklı kişi ‘Imagine,’ veya ‘Bored in the House’ şarkılarını aynı anda dinlediklerinde, bu bağlantıların nerelerde oluştuğu ve hangi şarkının onları bir araya getirdiği görülebiliyor.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesiDünyanın önde gelen kulaklık ve ses aksesuar üreticisi Sennheiser, yeni 'minik' kablosuz kulaklığıyla tüketicilerin karşısına çıktı. Peki yeni kulaklık ne sunuyor? Batarya ömrü kaç saat? Tasarımı nasıl?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle