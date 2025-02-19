Spotify sözünü sonunda tutacak mı?

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Spotify, müzik akış hizmeti için kayıpsız ses kalitesi sunan HiFi seçeneğinin geleceğini duyuralı tam dört yıl oldu. Bloomberg’in haberine göre, söz konusu özellik artık bu yıl karşımızda olabilir.



İsminin “Music Pro” olması beklenen özelliğin aylık 5 ya da 6 dolar (yaklaşık 180 ile 216 TL arası) fiyata sahip olacağı konuşuluyor.



Spotify Premium şu an ayda 60 liradan başlayan ücretlerle sunuluyor. Aile paketinde bu fiyat 99 liraya yükselirken, öğrenci paketinde 33 liraya geriliyor.



Apple Music gibi rakiplerse, kayıpsız ses kalitesini giriş seviyesi planlarında sunuyor.



Spotify ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi, daha yüksek kalitede ses için, daha yüksek bir ödeme almayı planlıyor gibi gözükmekte.



Şirket, bu fiyat farkı ile yüksek ses kalitesinin yanında “şarkı remiksleme” ve abonelere konser biletlerinde özel indirim ya da erken erişim gibi “ekstralar” sunmayı planlıyor.



Müzik akış devi, bu ayın başlarında Warner Music Group ile yeni bir lisanslama anlaşması yaptı ve ondan önce de Ocak ayı içerisine Universal Music Group ile benzer bir anlaşmaya varmıştı.



Tüm bu anlaşmalar, kayıpsız müzik hizmeti için de faydalı olacaktır.



Evet, çok uzun süredir beklenen bir özellik, ancak yılan hikâyesine dönen HiFi hizmeti nihayet 2025 yılında kullanıma sunulabilir.