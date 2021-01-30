Spotify ruh halinize göre müzik önerecek

Hayatımızda pek çok açıdan önemli değişikliklere yol açan ve kullanımı günbegün artan yapay zeka teknolojileri, özellikle teknoloji şirketlerinin temel bileşenlerinden biri haline gelmeye başladı. Dijital müzik platformu Spotify dahi yapay zekanın sınırlarını zorluyor.

Şirket, başvuruda bulunduğu patent çerçevesinde kullanıcıların seslerini analiz eden bir sistem üzerinde çalışacak. Kullanıcılara bir dizi soru yönelten ve aldığı cevaplara göre kullanıcıların ruh halini yorumlayan Spotify, böylece ruh haline uygun olmayan müzikleri önermek yerine şartlara daha uygun bir müzik listesi paylaşmayı hedefliyor.

Yapay zeka, kullanıcıların seslerinden yaptığı analiz sonucu bir kullanıcının kızgın, üzgün, stresli ya da mutlu gibi farklı 'mod'larını ayırt edebilecek.



Spotify'ın kullanıcıları analiz ederken sadece sesle yetinmeyeceği, kullanıcıların yaşının ve hatta yaşadığı şehrin de bu analizlerde önemli rol alacağı düşünülüyor.

Diğer yandan kullanıcıları ruh haline kadar analiz etmek isteyen Spotify, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşleyebilir. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesinin dahi kullanıcılarca büyük tepki görmesi, Spotify'ın bu adımının çok kolay olmayacağını gösteriyor.

Henüz patent başvurusunda bulunan Spotify'ın çeşitli testler sonucunda bu yeni özelliği gelecek yıllarda aktif hale getirmesi bekleniyor.