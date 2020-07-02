Spotify Premium Duo nedir? İşte kullanıma sunulan yeni özellik

Spotify Premium Duo, aktif hale geldi. Yeni özellik, iki kişinin birlikte (ya da ayrı olarak) müzik dinleyebilmesine imkan veriyor. Spotify’ın yeni paketi Spotify Premium Duo bugünden itibaren dünya genelinde Türkiye dahil 55 pazarda Spotify kullanıcılarının erişimine açıldı.

Aynı adreste ikamet eden iki kişi için tasarlanan Premium Duo’nun ücreti aylık 23.99 TL olarak belirlendi. Bu paketle, bir üyelik kapsamında ayrı Premium hesapları olan kullanıcılar, audio dünyasını birlikte keşfedebilecek.

Premium Duo ile birlikte her kullanıcı kendi Premium hesabını açarak Spotify Premium’un; reklamsız, Seç-Dinle özelliği ve 50 milyondan fazla şarkıya erişimin yanı sıra, 1 milyonu aşan podcast yayınına ulaşma gibi tüm avantajlarından yararlanabilecek.

Üye olmak isteyenler spotify.com/duo adresini ziyaret edip, bu sayfadaki adımları izlemeleri gerekiyor. Ancak bu pakete üye olmak için iki kullanıcının aynı adreste ikamet etmesi şartı aranıyor. Premium paketi daha önce hiç denememiş kullanıcılar, Premium Duo’yu bir ay ücretsiz kullanma hakkına sahip. Mevcut Premium kullanıcıları ise kendi hesaplarına ilişkin sayfaya girerek üyeliklerini Premium Duo olarak değiştirebiliyor. Premium Duo paketine geçen kullanıcılar, daha önce kaydettikleri müzik, podcast, çalma listeleri ve önerileri içeren Premium hesaplarını da tutmalarına imkan sağlıyor.



