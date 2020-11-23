Spotify parolanızı kendinize saklayın

Size e-posta hesabınızın parolasını başka biriyle paylaşıp paylaşmadığınızı soracak olsaydık, muhtemelen "kesinlikle hayır" derdiniz. Ama konu Netflix, Amazon Prime ve Spotify gibi medya hizmetlerine gelince, parola paylaşımı aslında oldukça yaygın.

Masum görünebilir, ancak insanlar medya hizmetlerinde kullandıkları parolayı diğer hesaplar için de kullanıyorlarsa endişe verici derecede tehlikeli olmaya başlar ve hesapların güvenlik riski artar.

Kişilerin medya hizmeti hesaplarını arkadaşları ve aileleri ile paylaşma şekillerinin yanı sıra, ortaklar ayrıldıktan veya arkadaşlar artık birbirleri ile görüşmeyi bıraktıklarında hesaplara ne olduğu da bir soru.



2 bin 700 kişinin katıldığı anket

Sorunun temeline inmek için, kısa süre önce İngiltere’de Twitter üzerinden 2 bin 700'den fazla yanıt alan bir anket yaptık ve bu da bize insanların parolalarını nasıl kullandığına dair biraz fikir verdi.



Hangi medya hizmetini kullanıyorlar?

Önce hangi medya hizmetlerini kullandıklarını sorduk. Şaşırtıcı olmayan iki büyük hizmet, Amazon Prime (%50) ve Netflix (%47) oldu. YouTube TV %28 ve Spotify %23 ile takip etti.



Yüzde 60’ı en az bir kişiyle paylaşıyor

İkinci olarak, medya hizmetlerini kimseyle paylaşıp paylaşmadıklarını sordum ve ilginç bir şekilde, insanların yüzde 60'ı hesaplarını aile üyeleri ve arkadaşlar gibi en az bir kişiyle paylaşıyor. Üç hesap sahibinden biri, hizmetlerini iki veya daha fazla kişiyle paylaşıyor.



Parolalar nasıl paylaşılıyor?

Sonra, bu parolaların nasıl paylaşıldığını sorduk. Şaşırtıcı bir şekilde, katılımcıların yüzde 21,5’i parolayı yüksek sesle söylediğini açıkladı. Yüzde 8.1‘i parolayı mesaj veya e-posta ile gönderiyormuş.

Bu durumda insanların önemli kısmı, parolalarını isteyerek başkasına verdi ve çoğu zaman bunun bir tür yazılı kaydı da var. Parolayı paylaştığınız diğer tarafı tanıdığınızda bu endişe verici gelmeyebilir ama ya onu başka birine iletirlerse? Örneğin çocuğunuz aile hesaplarını, okulda herkesin bahsettiği medya hizmetine sahip olacak kadar şanslı olmayan arkadaşlarıyla paylaşır mı?



Parolanın tekrar kullanılması

Daha da rahatsız edici olan, kişilerin yüzde 14'ünün aynı parolaları online olarak birden fazla hesapta kullandığını gördük. Yani hesapları, suçlular için kolay hedef haline gelmiş bile. Parola karmaşık olsa bile tekrar kullanımı kötü bir fikirdir. Karmaşık parolalar, bilgisayar korsanlarının parolanızı belirlemek için sosyal mühendislik ve açık kaynak araştırmalarını kullandığı saldırılara karşı daha güçlüdür. Ancak parolanızı internette herhangi bir yerde daha kullanmanız hesabınızın ele geçirilme riskini arttırır.



