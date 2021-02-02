Spotify kullananlar dikkat! Ücretler arttı

Müzik dendiğinde akla gelen isimlerden biri olan ve şu an dünyanın bir numaralı müzik platformu olan Spotify, kullanıcılara farklı fiyat tarifeleri sunuyor. Aile üyeliği olanlar birden fazla kullanıcının tek tarifeyi kullanabilmesine imkan veriyor.

Ancak fiyatlar yükseliyor. Spotify, Aile planı çerçevesinde fiyatların 29.99 TL'ye çıktığını paylaştı.

Spotify'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada 1 Şubat tarihinden itibaren Premium Aile paketini kullananların 26.99 TL yerine 29.99 TL ödeme yapacaklarını kaydetti.

Diğer bir deyişle Mart ayında Spotify'ın size keseceği faturada güncel fiyatla karşılaşacaksınız.

Şirket, diğer tarifelerle ilgili herhangi bir değişikliğe ise gitmedi.







