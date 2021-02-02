MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSpotify kullananlar dikkat! Ücretler arttı
GeriTeknoloji Spotify kullananlar dikkat! Ücretler arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 02.02.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Spotify kullananlar dikkat! Ücretler arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spotify kullananlar dikkat! Ücretler arttı
Abone Olgoogle-news

Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, Türkiye'de fiyatları yükseltti. Aile paketini kullananlar bakın artık ne ödeyecek?

Müzik dendiğinde akla gelen isimlerden biri olan ve şu an dünyanın bir numaralı müzik platformu olan Spotify, kullanıcılara farklı fiyat tarifeleri sunuyor. Aile üyeliği olanlar birden fazla kullanıcının tek tarifeyi kullanabilmesine imkan veriyor.

Ancak fiyatlar yükseliyor. Spotify, Aile planı çerçevesinde fiyatların 29.99 TL'ye çıktığını paylaştı.

Spotify'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada 1 Şubat tarihinden itibaren Premium Aile paketini kullananların 26.99 TL yerine 29.99 TL ödeme yapacaklarını kaydetti.

Diğer bir deyişle Mart ayında Spotify'ın size keseceği faturada güncel fiyatla karşılaşacaksınız.

Şirket, diğer tarifelerle ilgili herhangi bir değişikliğe ise gitmedi.

Spotify kullananlar dikkat Ücretler arttı



KoçDigital ve Koçtaş perakendede standartları yükseltiyorEv geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş ve uluslararası bilgi birikimini Türkiye’ye taşıyan KoçDigital dünya standartlarında bir stok yönetimi projesine imza attılar. Ödüllü Fit120 projesi sayesinde ürünlerin stok gün sayısı 50 gün azalarak, son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı.(Sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle