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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.11.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Spotify, Instagram'dan da Türkiye'de kullanıcılarına ulaşacak

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Spotify, Instagram'dan da Türkiye'de kullanıcılarına ulaşacak
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Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, Türkiye'ye özelinde Instagram hesabı açtı.

SpotifyTurkey kullanıcı adını kullanarak Instagram üzerinden Türkiye'de kullanıcılarla buluşan Spotify, platformun yeni özelliklerini ve podcast önerilerini bu hesap üzerinden de paylaşacak. 

2008’de kurulan platform, dijital müzik platformları arasında ilk sırada yer alıyor. Platform, Apple Music ile de rekabet içinde. 

60 milyonun üzerinde şarkıya sahip olan ve 1,9 milyon podcasti ücretsiz olarak veren platform, bugün itibariyle 92 ülkeden 144 milyonu Premium üye olmak üzere 320 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısına sahip.

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