Spotify indir - Spotify nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm müzik dinleme uygulaması

Spotify uygulaması İsveç merkezli olan bir müzik dinleme platformudur. Dünya'da en çok kullanılan ücretli bir müzik dinleme platformudur. Merkezi ise İsviçre'nin Stockholm şehridir.

Spotify Nedir ve Ne İşe Yarar?

Spotify ücretli olan bir dijital müzik dinleme uygulamasıdır. Uygulamanın ücretsiz versiyonu da bulunmaktadır. Ancak çoğu özellik ücretli olan premium üyeliğinde yer aldığından dolayı genellikle ücretli bir müzik dinleme uygulaması olarak biliniyor. 2006 yılında açılmış olan Spotify uygulaması toplam 350 milyon olan kullanıcısı bulunmaktadır. Spotify 50'den fazla dili destekleyen ayrıca müzik dışında podcast dinlemenize de olanak sağlayan bir uygulamadır. IOS ve Android'de bulunmaktadır. Dünya genelinde en fazla kullanılan müzik dinleme uygulamaları arasında yer alıyor.

Spotify Nasıl İndirilir?

Spotify uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. IOS için indirmek isterseniz app store uygulamasına tıkladıktan sonra burada görülen arama motoruna "Spotify" yazın. Ardından çıkan ilk seçeneğe tıklayın. Burada karşınıza uygulama hakkında bilgi gelecek ve üst tarafta da indir seçeneği gözükecektir. İndir seçeneğine bastıktan sonra uygulama telefonunuza inmeye başlayacaktır. Spotify uygulamasını Android için de indirmek isterseniz, benzer yolları izleyebilirsiniz. Android için google play store uygulamasına tıklayarak üst orta kısımda yer alan arama seçeneğine geliyoruz. Buraya "Spotify" yazarak uygulamayı açıyoruz. Ardından yükle seçeneğine tıklayarak Spotify uygulamasını telefonlarınıza indirebilirsiniz.

Spotify IOS App Store İndirme Linki

Spotify ios için indirme linki şu şekildedir;

" https://apps.apple.com/app/spotify-music/id324684580?l=tr "

SPOTİFY IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Spotify Android Google Play İndirme Linki

Spotify android sisteminize kurmak için indirme linki şu şekildedir;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spotify.music&hl=tr&gl=US "

SPOTİFY ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Spotify Nasıl Yüklenir?

Spotify uygulamasını hangi sistemi kullanıyorsanız o sistemin uygulama indirme marketine girerek burada yer alan spotify uygulamasını seçerek yükleyebilirsiniz. Dilerseniz indirme linklerini de yine tarayıcı kısmına yapıştırarak bu şekilde uygulamayı indirebilirsiniz.

Spotify Nasıl Kullanılır?

Spotify uygulamasını kullanmak için hem ücretli hem de ücretsiz seçenek bulunuyor. Öncelikle uygulamayı kullanmak için mutlaka bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde üyelik gerçekleştirmek için de sosyal mecra hesaplarınızı kullanarak o şekilde de uygulamaya üye olabilirsiniz. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra ücretsiz bir şekilde ilk olarak kendi müzik listenizi oluşturabilirsiniz. Uygulamanın hemen altında ara seçeneği bulunuyor. Bu ara seçeneğine tıklayarak istediğiniz müziği aratabilirsiniz. Sol tarafta da bir tane ana sayfa butonu bulunuyor. Burada yakınlarda çaldığınız müzikler ve size önerilen müzikleri görebilirsiniz. Sayfayı biraz daha aşağı kaydırdıktan sonra ise son dönemin en çok dinlenilen spotify müziklerini görebilirsiniz.

Spotify uygulamasının sağ alt köşesinde de kitaplığın butonu bulunmaktadır. Kitaplığın butonuna tıkladıktan sonra burada kendi oluşturmuş olduğunuz ve beğendiğiniz müzikleri görebilirsiniz.

Spotify'ın Özellikleri Neler? Spotify İncelemesi

Spotify uygulamasının özellikleri şu şekildedir;

- Silinen şarkıları geri getirebilirsiniz.

- Premium üyelik satın alarak çevrimdışı müzik dinleyebilirsiniz.

- En iyi ses kalitesinde müzik dinleme imkanına sahipsiniz.

- Dinlemiş olduğunuz şarkıya katkıda bulunan kişileri görebilirsiniz.

- Arkadaşlarınız ile birlikte ortak çalma listesi oluşturabilirsiniz.

- Shazam hesabınız ile de doğrulayarak bilmediğiniz müziğin adını öğrenebilirsiniz.

Spotify Nasıl Silinir?

Uygulama marketine geldikten sonra buraya spotify yazarak kaldır seçeneğini göreceksiniz. Kaldır seçeneğine tıklayarak uygulamayı güvenli bir şekilde kaldırabilirsiniz.