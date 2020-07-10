Spotify çöktü mü, iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor? ‘Spotify kendi kendine kapanıyor' iddiaları sosyal medyada…
Spotify erişim sorunuyla karşılaşan kullanıcıların yorumları ardından Twitter'da 'Spotify' etiketi TT oldu. Apple'ın iPhone cihazlarında bugün başta Spotify olmak üzere bazı uygulamalarına çalışmama sorunu meydana geldi. Uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcılar, ‘Spotify çöktü mü, neden açılmıyor?’ sorularına internetten yanıt arayıp yetkililere ulaşmaya çalışıyor. Peki, Spotify çöktü mü, neden kendi kendine kapanıyor? iPhone'da uygulamalar neden açılmıyor?
Milyonlarca kullanıcıya sahip müzik dinleme platformu Spotify erişim sorunuyla gündeme geldi. Müzik platformunun üyesi veya kullanıcısı olan pek çok kişi, Twitter ve Instagram üzerinden, 'Spotify'a erişim konusunda problem yaşadığını dile getiriyor. Birçok ülkede yaşanan Spotify uygulamadan çıkma hatası ya da Spotify çökme sorunu ardından gözler Spotify'dan yapılacak açıklamaya çevrildi.
SPOTİFY VE DİĞER UYGULAMALAR NEDEN ÇÖKÜYOR?
Bugün iPhone ve iPad'lerde uygulamalarda erişim sorunu meydana geldi. Kullanıcıların Twitter'daki şikayetleri üzerine ortaya çıkan teknik sorunun Spotify üzerinde yoğunlaştığı, ancak asıl sorunun iPhone ve iPad'ler olduğu anlaşıldı. Spotify'a Android cihazlarda erişim sorunsuz sağlanırken iOS ve iPadOS yüklü cihazlarda ise problem sürüyor.
Apple'dan bu konuda henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, sorunun Facebook'tan kaynaklandığı sanılıyor.
FB SDK Core Kit ismindeki Facebook kütüphanesindeki bir hatadan kaynaklanan hata, uygulamaların çökmesine neden oluyor.
Sorunun sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yaşandığını da belirtelim.
Erişim sorunu yaşayan uygulamaların arasında Facebook'un kendisi, Twitter, Spotify, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, BiTaksi, Enpara gibi yerel uygulamalar da yer alıyor.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Spotify kendi kendine uygulamadan atıyor noluyor ya dün tiktok bugün spotify yarın da twitter böyle olursa biz nerede dert ortağı bulacağız
#spotify güncelleme gelince çöktü mü noldu ya
Sadece uçuş modu ya da internetsiz çalışıyor?
#Spotify ben daha fazla reddedilmeyi kaldıramam sen bilirsin
stemem dünyaları bana spotimi geri verin #Spotify
Çok değer verince spotin bile gider işte #Spotify
Tam evden çıkacakken çökme bari. #Spotify
#spotify yeter artık çökme bıktım senden
Sende mi bir başıma bıraktın beni. Sevinç gözyaşı döken yüz #spotify
SPOTİFY NEDİR?
Spotify İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir.
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