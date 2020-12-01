Spotify, bu yılın en çok dinlenen müzik ve podcast'leri açıkladı
2020 yılının neredeyse sonuna geldik. 2020, fiziksel olarak çok uzun süre ayrı kaldığımız ama diğer yandan bir araya gelmenin bir şekilde farklı yollarını bulduğumuz bir yıl olarak hatırlanacak. Bu kapsamda Spotify da bu yıla damga vuran müzik ve podcast'leri paylaştı.
Spotify 2020 Özeti Global TOP Listeleri:
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:
Bad Bunny
Drake
J Balvin
Juice WRLD
The Weeknd
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
Billie Eilish
Taylor Swift
Ariana Grande
Dua Lipa
Halsey
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler:
YHLQMDLG, Bad Bunny
After Hours, The Weeknd
Hollywood’s Bleeding, Post Malone
Fine Line, Harry Styles
Future Nostalgia, Dua Lipa
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:
“Blinding Lights”, The Weeknd
“Dance Monkey”, Tones and I
“The Box”, Roddy Ricch
“Roses - Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN
“Don’t Start Now”, Dua Lipa
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast yayınları:
The Joe Rogan Experience
TED Talks Daily
The Daily
The Michelle Obama Podcast
Call Her Daddy
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast Türleri:
Toplum ve Kültür
Komedi
Hayat Tarzı ve Sağlık
Sanat ve Eğlence
Eğitimsel
Spotify 2020 Yılın Türkiye TOP Listeleri:
Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar:
Ezhel
Sezen Aksu
Murda
Sagopa Kajmer
Patron
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Zeynep Bastık
Emir Can İğrek
Gazapizm
Dolu Kadehi Ters Tut
Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
Sezen Aksu
Zeynep Bastık
Billie Eilish
Sertab Erener
Sena Şener
Göksel
Tuğçe Kandemir
Dua Lipa
Sıla
Lana Del Rey
Türkiye’de En Çok Dinlenen Müzik Grupları:
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Dolu Kadehi Ters Tut
Duman
Pinhani
Adamlar
Mor ve ötesi
maNga
Perdenin Ardındakiler
İkiye On Kala
BTS
Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:
Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel
Unutulacak Dünler - Gazapizm
Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık
Leila - Reynmen
AYA - Murda, Ezhel
Sağı Solu Kes - Gazapizm
Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz
Nimet - Didomido, Eglo G
Dance Monkey - Tones And I
Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala
Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler:
Made In Turkey - Murda, Ezhel
HİZA - Gazapizm
Lights Out - Ufo361
DOĞA - Murda
Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz
Dünya Günlükleri - Adamlar
Müptezhel - Ezhel
ORMAN KANUNLARI - Ben Fero
Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish
Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:
Kendine İyi Davran
umarim annem dinlemez
O Tarz Mı?
Zihnimin Kıvrımları
Fularsız Entellik
Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Türleri:
Toplum ve Kültür
Sanat ve Eğlence
Komedi
Hayat Tarzı ve Sağlık
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