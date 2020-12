Spotify, bu yılın en çok dinlenen müzik ve podcast'leri açıkladı

Spotify 2020 Özeti Global TOP Listeleri:

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey



Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler:

YHLQMDLG, Bad Bunny

After Hours, The Weeknd

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Fine Line, Harry Styles

Future Nostalgia, Dua Lipa



Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:

“Blinding Lights”, The Weeknd

“Dance Monkey”, Tones and I

“The Box”, Roddy Ricch

“Roses - Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN

“Don’t Start Now”, Dua Lipa

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast yayınları:

The Joe Rogan Experience

TED Talks Daily

The Daily

The Michelle Obama Podcast

Call Her Daddy



Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast Türleri:

Toplum ve Kültür

Komedi

Hayat Tarzı ve Sağlık

Sanat ve Eğlence

Eğitimsel

Spotify 2020 Yılın Türkiye TOP Listeleri:

Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Ezhel

Sezen Aksu

Murda

Sagopa Kajmer

Patron

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Zeynep Bastık

Emir Can İğrek

Gazapizm

Dolu Kadehi Ters Tut

Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Sezen Aksu

Zeynep Bastık

Billie Eilish

Sertab Erener

Sena Şener

Göksel

Tuğçe Kandemir

Dua Lipa

Sıla

Lana Del Rey

Türkiye’de En Çok Dinlenen Müzik Grupları:

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dolu Kadehi Ters Tut

Duman

Pinhani

Adamlar

Mor ve ötesi

maNga

Perdenin Ardındakiler

İkiye On Kala

BTS

Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:

Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel

Unutulacak Dünler - Gazapizm

Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık

Leila - Reynmen

AYA - Murda, Ezhel

Sağı Solu Kes - Gazapizm

Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Nimet - Didomido, Eglo G

Dance Monkey - Tones And I

Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala

Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler:

Made In Turkey - Murda, Ezhel

HİZA - Gazapizm

Lights Out - Ufo361

DOĞA - Murda

Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dünya Günlükleri - Adamlar

Müptezhel - Ezhel

ORMAN KANUNLARI - Ben Fero

Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish



Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:

Kendine İyi Davran

umarim annem dinlemez

O Tarz Mı?

Zihnimin Kıvrımları

Fularsız Entellik

Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Türleri:

Toplum ve Kültür

Sanat ve Eğlence

Komedi

Hayat Tarzı ve Sağlık

Hikayeler