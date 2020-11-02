Spotify abonelik ücretleri artıyor

Spotify, dünya genelinde kullanıcı kitlesi en geniş müzik platformu olma özelliğine sahip. Şirketin ardından gelen plarform ise Apple'ın son yıllarda büyütmeye çalıştığı Apple Music'ten başkası değil.

Ücretli ve ücretsiz olmak üzere her iki tarafta da kullanıcı sayısını günden güne artıran Spotify, şimdi de fiyatlarını güncelleyecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Daniel Ek, Spotify'ın içeriğinin eskisinden çok daha zengin bir hale geldiğini belirtti ve fiyat artırımına gidebileceklerini kaydetti.

FİYATLAR NE OLACAK?

Ek, fiyatlandırmanın değişeceğini belirtse de ortada bir rakam yok. Ancak şirketin yeni fiyatlandırma politikasını ilk olarak Avustralya'da test ettiği de söyleniyor. Spotify'ın Aile paketinin aylık ücreti 17.99 Avustralya dolarından 18.99 Avustralya dolarına çıkmış durumda.

TÜRKİYE'DE FİYATLAR NE DURUMDA?

Türkiye özelinde konuşulan bir fiyat değişikliği şimdilik söz konusu değil. Bugün için Spotify'ın Türkiye'de istediği ücretler ise şöyle:

- İlk kez abone olanlar için Premium üyeliğin birinci ayı ücretsiz

- Bireysel abonelik abonelik ücreti: 17.99 TL

- Duo abonelik ücreti: 23.99 TL (Aynı ailede iki hesap tarafından kullanılma)

- Aile abonelik ücreti: 26.99 TL

- Öğrenci abonelik ücreti: 8.99 TL



