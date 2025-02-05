Spotify 17 yıllık tarihinde ilk kez bunu başardı

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Spotify, Salı günü dördüncü çeyrek kârını açıkladı. Buna göre şirket 17 yıl önce kurulduğu günden bu yana ilk kez yıl boyu kâr elde etmiş oldu.



Son çeyrekte şirketin işletme kârı 509 milyon dolara ulaşırken, 2024 mali yılı için kârı da 1,495 milyar dolar oldu.



Müzik devi, aylık aktif kullanıcı sayısında 35 milyonluk artış bulunduğunu da açıkladı, ki bu alanda beklenti 25 milyondu. Bu da toplam rakamı 675 milyona getirdi, yani bir önceki yıla göre yüzde 12'lik bir artış elde edildi.



Ek olarak, şirket Premium aboneliklerde yaptığı fiyat artışlarına rağmen, bir önceki çeyrekte 240 milyon olan abone sayısını da 263 milyona çıkardı.



Ancak Spotify'ın uzun süredir duyurduğu ve en son geçtiğimiz çeyrekte de "geleceğini" açıkladığı HiFi kalitesinde ses ya da "Süper Premium" abonelik seçeneği hâlâ ortada yok.



Yine de, açıklanan bu rakamlar, Spotify'ın Universal Music Group ile yapmak istediği anlaşmadan hemen önce geldi ve şirketin elini güçlendirecektir.



Bu anlaşma ile Spotify, dinleyicilerine yeni içerikler sunarken, bunlara ekstra özellikler eklemesi de mümkün olabilecek.