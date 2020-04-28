MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSpaceX'in uyduları Türkiye semasında görüldü, heyecan yarattı
GeriTeknoloji SpaceX'in uyduları Türkiye semasında görüldü, heyecan yarattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
İHA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 07:07,Son Güncelleme:

SpaceX'in uyduları Türkiye semasında görüldü, heyecan yarattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SpaceX'in uyduları Türkiye semasında görüldü, heyecan yarattı
Abone Olgoogle-news

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy de ikamet eden Halil Baş isimli vatandaş, gece yıldızları izlediği sırada çok sayıda sıralı ışığı gördüğünü belirterek cep telefonu ile resim çekip sosyal medyada paylaştı.

Daha önce böyle bir şey yaşamadığını belirten Halil Baş;” Ne olduğunu anlayamadım. Hemen aklıma uzaylılar geldi. Sayılamayacak kadar çok ışık dizisi hızlı bir şekilde hareket ediyordu. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Bende cep telefonumla resim çekip kaydettim. Sosyal medyada paylaştım. Uzaylılar dediler, UFO dediler, ancak işin aslını araştırınca öğrendim”dedi.

Halil baş, internetten yaptığım araştırmada, ışık dizilerinin ülkemizin farklı illlerinde görüldüğü ve söylenildiği gibi ufo veya uzaylılar olmadığını öğrendim. Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızıymış. 22 Nisan'dan beri uzayda olan bu uydular ülkemizin çeşitli yerlerinde bu görüntülere yol açıyormuş. Led ışık gibi görüntüler çizen uydular Türkiye'de çeşitli bölgelerde de çıplak gözle görüntülenebiliyormuş” dedi.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle