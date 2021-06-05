MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSpaceX, Dragon kargo mekiğini uzaya yolladı
GeriTeknoloji SpaceX, Dragon kargo mekiğini uzaya yolladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 05.06.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

SpaceX, Dragon kargo mekiğini uzaya yolladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
SpaceX, Dragon kargo mekiğini uzaya yolladı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikmal seferi yapacak kargo mekiğini uzaya gönderdi.

Spacenews.com'da yer alan habere göre, yaklaşık 3,3 ton ihtiyaç ve deney malzemesi ile donanımlar taşıyan mekik, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Mekiğin taşıdığı donanımlar arasında istasyonun elektrik şebekesine eklenecek iki yeni güneş enerjisi paneli bulunuyor.

Dragon kargo mekiğinin 5 Haziran'da istasyona demirlemesi bekleniyor.

Mekik ISS'ye ulaştığında, SpaceX'in ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına gerçekleştirdiği 22'nci ikmal seferi tamamlanmış olacak.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi