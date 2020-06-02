SpaceX astronotları uzayda: Tokalaşmak serbest

ABD’li ünlü girişimci Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceXin Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattığı NASAnın Crew Dragon ekibi, ISS ekibiyle buluştu. NASAnın sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, astronotların birbirleriyle tokalaşma ve sarılma anı çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.



UZAYDA TOKALAŞMAK SERBEST, DÜNYADA YASAK



Astronotların tokalaştıklarını ve sarıldıklarını gören sosyal medya kullanıcılarından bazıları, Onların uzayda tokalaşabilmeleri ancak bizim dünyada bunu yapamamamız çok garip geliyor. Tüm dünyam altüst oldu ifadelerini kullandı. Gelen cevaplarda ise Dragon ekibindeki Doug Hurley ve Bob Behnkenin uzaya çıkmadan önce haftalarca karantinada kaldıkları ve tokalaşmanın tamamen güvenli olduğu ifade edildi.



