SpaceX, ABD ordusuna ait GPS uydusunu uzaya gönderdi

SpaceXin Falcon 9 roketi Kennedy Uza y Merkezinin bir parçası olan Cape Canaveraldan fırlatıldı. Fırlatıldıktan sonra Falcon 9un, şirketin Atlas Okyanusundaki insansız gemisine başarılı bir şekilde iniş yaptığı ifade edildi. SpaceX, GPS III uydusunu planlanan yörüngeye yerleştirdi ve düzgün bir uçuş gerçekleştirdi.



Ayrıca SpaceXin ilk defa bir ulusal güvenlik görevinde yeniden kullanılabilir roket kullandığı ifade edildi. SpaceXin Aralık 2018de gerçekleştirdiği ilk GPS görevinde geri dönüş donanımı olmayan tek kullanımlık roket kullandığı da belirtildi.



