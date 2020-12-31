Sosyal mesafeyi sağlayan kazak üretildi

Koronavirüs salgını sonrasında sosyal mesafeyi gerektiği gibi sağlamak hayati bir öneme sahip. Bu kapsamda tasarlanan bir kazak ise sadece kışın soğuğundan kullanıcıları korumuyor, aynı zamanda size 2 metreden daha fazla yaklaşana geçit vermiyor.

SimpliSafe ismini taşıyan bu özel kazak, üzerinde düşük çözünürlüklü 4 adet termal kamera bulunduruyor ve sıcaklığı da hesaplayarak kazağı giyen kişiye yaklaşanları algılıyor. Böylece sosyal mesafe sağlanmış oluyor.

Mesafe kuralının sağlanamadığı durumlarda kazağın üzerinde yer alan LED lambalar yanıp sönmeye başlıyor. Diğer bir deyişle bu kazağı giyerken mesafeye dikkat etmemek pek mümkün görünmüyor.



Kazağın gördüğü ilgiden memnun olan geliştirici şirket, kendi kazak modellerini bu teknolojiye uyumlu hale getirmek isteyenler için de çeşitli seçenekler sunuyor. Böylece kullanıcılar farklı kazak tiplerine bu sistemi entegre edebiliyor.

Ürünün satışı sadece internet üzerinden yapılıyor.