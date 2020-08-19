Sosyal mesafe yılı mı, sosyal mühendislik yılı mı?

Kimlik avı, en eski ve en esnek sosyal mühendislik saldırısı türlerinden biri. Birçok ayrı yöntemle farklı amaçlar için kullanılan bu saldırılar, dikkatsiz kullanıcıları bazı sitelere çekerek kişisel bilgilerini girmeye ikna ediyor. Bu bilgiler arasında banka hesabı parolaları, ödeme kartı ayrıntıları veya sosyal medya hesaplarına giriş için kimlik bilgileri yer alıyor. Kötü niyetli kişiler bu bilgileri para çalmak veya kurumsal ağlara izinsiz girmek için kullanabiliyor. Bu da kimlik avını popüler bir ilk sızma yöntemi haline getiriyor.

Kimlik avı saldırılarının çok geniş ölçekte yapılması bu yöntemin güçlü olmasının ardındaki nedenlerden biri. Yasal kurumların adı altında sahte sayfalara yönlendiren çok fazla sayıda e-posta gönderen saldırganlar, kullanıcıların kimlik bilgilerini toplama şansını artırıyor. 2020’nin ilk altı ayında, bu iyi bilinen saldırı türü farklı bir yüzünü daha gösterdi.

Hedefli saldırılar küçük işletmelere odaklandı

Kaspersky tarafından yapılan analize göre, 2020’nin 2. çeyreğinde hedefli kimlik avı saldırılarının sayısı giderek arttı. Bunların çoğu küçük şirketleri hedef aldı. Dolandırıcılar ilgi çekebilmek için kurbanların satın alabileceği ürün ve hizmetler sunan kurumları taklit ederek e-postalar gönderdi. Saldırganlar kurbanları çekmek istedikleri sitelerin gerçek gibi görünüp görünmediğine bile fazla dikkat etmedi.

Bu tür hedefli kimlik avı saldırıları ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Dolandırıcılar bir çalışanın e-posta kutusuna eriştiğinde şirketteki diğer çalışanlara ve hatta iş ortaklarına bile saldırıyı taşıyabiliyor.

Eski amaçlar için her yerde kullanılabilen yeni yöntemler

COVID-19 salgınıyla birlikte değişen gündem, dolandırıcıların kişisel bilgi taleplerinin ana temasını oluşturuyor. Dolandırıcılar dikkatsiz kullanıcıları şu yöntemlerle kandırmaya çalışıyor:

Dağıtım hizmetleri Salgının zirve yaptığı dönemde posta ve paket dağıtımından sorumlu şirketler alıcılara yaşanabilecek gecikmelerle ilgili bildirimler göndermeye çalıştı. Dolandırıcılar da bu tür e-postaların sahtelerini kullanmaya başladı. Gönderilen e-postalardaki eklerde, ulaşmayan paketin teslim alınabileceği depoların adresinin yer aldığı söylendi.

Salgının zirve yaptığı dönemde posta ve paket dağıtımından sorumlu şirketler alıcılara yaşanabilecek gecikmelerle ilgili bildirimler göndermeye çalıştı. Dolandırıcılar da bu tür e-postaların sahtelerini kullanmaya başladı. Gönderilen e-postalardaki eklerde, ulaşmayan paketin teslim alınabileceği depoların adresinin yer aldığı söylendi. Posta hizmetleri Dolandırıcıların kullandığı yeni yöntemlerden biri de küçük bir posta makbuzu görüntüsü içeren e-postalar. Saldırganlar meraklı kullanıcıların bu eki açacağını umarak bu e-postaları gönderiyor. Ekin görünen uzantısı “JPG” olsa da aslen bir “EXE” dosyası gönderiliyor. Kaspersky araştırmacılarının incelediği bu tür e-postalarda Noon adlı casus yazılımına rastlandı.

Dolandırıcıların kullandığı yeni yöntemlerden biri de küçük bir posta makbuzu görüntüsü içeren e-postalar. Saldırganlar meraklı kullanıcıların bu eki açacağını umarak bu e-postaları gönderiyor. Ekin görünen uzantısı “JPG” olsa da aslen bir “EXE” dosyası gönderiliyor. Kaspersky araştırmacılarının incelediği bu tür e-postalarda Noon adlı casus yazılımına rastlandı. Finansal hizmetler İkinci çeyrekte düzenlenen bankacılık kimlik avı saldırıları, salgın sırasında kredi kuruluşlarının müşterilerine çeşitli avantajlar ve teklifler sunan e-postalarla gerçekleşti. Kullanıcılara gönderilen e-postalarda daha fazla bilgi edinmek için takip edilmesi gereken talimatların bulunduğu bir ek dosya yer alıyordu. Kullanılan yönteme göre dolandırıcılar kullanıcıların bilgisayarlarına, kişisel verilerine veya çeşitli servisler için kimlik doğrulama bilgilerine erişebiliyor.

İkinci çeyrekte düzenlenen bankacılık kimlik avı saldırıları, salgın sırasında kredi kuruluşlarının müşterilerine çeşitli avantajlar ve teklifler sunan e-postalarla gerçekleşti. Kullanıcılara gönderilen e-postalarda daha fazla bilgi edinmek için takip edilmesi gereken talimatların bulunduğu bir ek dosya yer alıyordu. Kullanılan yönteme göre dolandırıcılar kullanıcıların bilgisayarlarına, kişisel verilerine veya çeşitli servisler için kimlik doğrulama bilgilerine erişebiliyor. İnsan kaynakları hizmetleri Çeşitli ülkelerde salgın nedeniyle kötüleşen ekonomi işsizliğin artmasına yol açtı. Dolandırıcılar bu fırsatı da kaçırmadı. Kaspersky uzmanları, hastalık izni prosedüründe değişiklikler veya işten çıkarılma gibi başlıklar taşıyan e-postalara rastladı. Bu tür e-postaların bazılarının eklerinde Trojan-Downloader.MSOffice. SLoad.gen adlı zararlı yazılımın bulunduğu tespit edildi. Bu Truva atı, şifreleyici indirip kurmak için en sık kullanılan zararlı yazılımlar arasında bulunuyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Tatyana Sidorina, “Birinci çeyreğin sonuçlarını özetlerken COVID-19’un son aylarda dolandırıcıların ve saldırganların ana teması olacağını tahmin etmiştik. Tahminlerimiz gerçekleşti. Spam e-postaların yalnızca çok küçük bir kısmının içeriğinde salgınla ilgili bir şey yok. Saldırganlar eski yöntemleri yeni gündeme uygun hale getirmenin yanı sıra yeni numaralar da deniyor.” dedi.



