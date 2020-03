Sosyal mesafe, müzik dinleme alışkanlığını nasıl değiştirdi?

Örneğin, günlük işe gidip gelme rutini içinde daha az insanın arabasında müzik ve podcast dinlemesi ve evden çalışma oranının artmasıyla, çok daha fazla insan müzik ya da podcast içeriklerini bilgisayar, televizyon, akıllı hoparlör ve oyun konsolları gibi cihazlar üzerinden dinliyor. Ayrıca yemek pişirme ve ev işi temalı çalma listelerinde de artış var. Bu da insanların, bir araya gelme/buluşma odaklı müzikler yerine öncelikle aile ve evdeki işlere yönelik tercihler yaptığını gösteriyor. Meditasyon veya pozitif düşünce gibi kişisel gelişim podcast yayınlarında da artış yaşanıyor.

Dünyanın çoğunun evde kalmaya kendini adadığı 19-25 Mart tarihleri arasında Spotify üzerinden gerçekleşen dinlenmelere dayanarak gözlemlenen trendler şöyle: The Police’in “Don’t Stand So Close to Me” adlı şarkısı geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçerek dinlenme oranında yüzde 135 artış yakaladı – ev halkından olmayanlar ile aranızda 2 metre mesafeyi korumak için önemli bir hatırlatma.

Yeni podcast’lere ilgi arttı

Spotify’da yeni podcast’lere ilgi arttı, bu nedenle Spotify, kullanıcıların her şeyi tek bir yerde bulmalarına yardımcı olmak üzere COVID-19 sekmesi oluşturdu. Kullanıcılar, Coronavirus: Fact vs. Fiction (CNN), Coronavirus Global Update (BBC) ve Don’t Touch Your Face (Foreign Policy) gibi podcast yayınlarına sık sık göz atıyor. Gimlet’in Science Vs yayınında COVID-19 salgını ile ilgili birkaç yeni bölüm de yer alıyor.

Ebeveynler çocukları için müzik ve podcast yayınları dinliyor

Şu günlerde, aileler yeni bir şeyle mücadele ediyor: çocuklarını güvende tutmak, eğlendirmek ve hatta bir yandan kendi işlerini yapmaya çalışırken diğer yandan da bu süreçte çocuklarının bir şeyler öğrenmelerine yardımcı olmak. Buna bağlı olarak, Çocuk & Aile temalı içeriklerin, özellikle de çocukların uyumalarına yardımcı olacak müziklerin dinlenmesinde artış gözlemleniyor.

Ebeveynlerin çocukları için en çok dinledikleri çalma listelerine ve podcast yayınlarına göz atabilirsiniz.

Kullanıcıların müzik modu “chill” müzik

Bu zaman zarfında ortaya çıkan bir başka eğilim de şu yönde: Spotify kullanıcıları kendi çalma listelerine daha “chill” müzikler ekliyor; yani daha akustik, daha az dansa yönelik ve daha önce eklenen müziklere göre daha az enerjili müzikler. Buna ek olarak, daha enstrümantal, vokal sesi yerine enstrüman seslerinin ön planda olduğu müzikler tercih ediliyor. İlham verecek dingin bir şeyler arıyorsanız, o zaman birçok çalma listesi içeren “chill” bölümüne göz atabilirsiniz.

Ortak çalma listeleri ve sosyal paylaşım insanları bir araya getiriyor

Bu zaman diliminde, insanları paylaşılan müzikler üzerinden birbirleriyle temasa geçiren ve sanal müzik seansları yapmalarına imkan veren ortak çalma listelerinde artış gözlemleniyor. Spotify kullanıcıları bu günlerde ayrıca, kendi sosyal ağlarında daha fazla içerik paylaşıyor, böylece arkadaş ve takipçilerine uzaktan da olsa neler yaptıklarını yansıtabiliyor.

Sanatçıların canlı konserlerinin dinlenmesinde artış yaşanıyor

Turne ve konserlerin iptal edildiği bu günlerde, çoğu sanatçı online olarak canlı konserlerde sahne almaya başladı. Bunun akabinde kullanıcılar, aynı canlı konserlerde olduğu gibi sanatçıların online konserlerini dinledikten sonra Spotify’a yöneliyor ve sanatçının şarkılarını dinlemeye devam ediyor. James Blake, Indigo Girls, Ben Gibbard, Chloe x Halle, Code Orange ve Jewel gibi sanatçılar, bugüne kadar dinlenme oranı artan pek çok isimden bazıları.

Podcast yayınları ve çalma listeleri insanların fit ve sağlıklı kalmasını sağlıyor

Kullanıcılar kendilerine zaman ayırıyor ve sağlıkları ile iyi düşüncelerini en üst düzeyde tutmak şu aralar öncelikleri. Çok sayıda insan geçen hafta, Sağlık & Fitness ve Lifestyle & Sağlık temalı podcast yayınlarını dinledi. Kullanıcılar ayrıca, “yemek pişirme” ve “yemek tarifleri” gibi kelimeler içeren podcast yayınlarına ilgi gösterdiler. Çalma listelerine gelince, kullanıcılar spor odaklı çalma listelerini bir ay öncesine göre daha çok oluşturuyor ve takip ediyor – koşu, yoga, doğa sesleri ve meditasyon temalı çalma listeleri yükselişte.



İnsanların balkonlarda söyledikleri şarkılar dinlemelere ilham oluyor



İtalya ve İspanya’da insanlar, özellikle de sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekiplerinin onuruna apartman balkonlarından ve pencerelerden hep birlikte şarkı söylüyor. İtalya’da özellikle söylenen iki şarkı diğerlerini sollamış durumda: 13 Mart’ta “Abbracciame” adlı şarkının dinlenme oranı yüzde 820 artarken, 14 Mart tarihinde ise “Azzurro” yüzde 715 oranında dinlenme artışı yaşadı. İspanya’da, 15 Mart tarihinde Duo Dinamico’nun 80’ler şarkısı “Resistiré” (I will resist), görüntülerin sosyal medyada dönmesiyle ile birlikte dinlenme oranında yüzde 435 sıçrama yaşadı.