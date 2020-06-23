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Hürriyet
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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 23.06.2020 - 14:18,Son Güncelleme:

Sosyal medyadaki video içerikler hakkında önemli uyarı

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Sosyal medyadaki video içerikler hakkında önemli uyarı
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Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanları, sosyal medya platformlarında çocuklara yönelik istismara yol açabilecek videolara karşı ebeveynlere uyarılarda bulundu.

SODİGEM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarına her gün milyonlarca insanın hiçbir kısıtlama olmadan girip video izleyebildiği hatırlatıldı.

Sosyal medyadaki çocuk istismarını özendirebilecek videolara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sessiz kalmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YouTube'da benzer içerikler üreten birçok kanal tespit edildi. Bireyin gelişiminde önemli bir evre olan çocukluk sürecinde çocukların bu tarz içeriklere maruz kalmaması için ailelere önemli görevler düşüyor. Sosyal medyada paylaşılan görsel ve video içerikleri istismar malzemesi olarak kullanılabilir. YouTube gibi platformlarda paylaşılan içerikler denetimsiz olarak dünyanın her yerindeki çocukların kullanımına açık. Aileler çocuklarını korumak için uzmanların, tavsiyelerine uymalıdır."

Facebook'ta paylaştıklarınızı kimler görsün istersiniz ?Facebook'ta yapacağınız basit bir ayarla bundan sonra paylaşacağınız her şeyin Arkadaşlar'ınıza mı yoksa Herkes'e mi olduğunu belirleyebilirsiniz.
daha fazla video için
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