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Sosyal medyada günün konusu... iPhone 13 'sorun' ile birlikte geldi!

#Iphone#Apple#Akıllı Telefon
Sosyal medyada günün konusu... iPhone 13 sorun ile birlikte geldi

Geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan bugün de ülkemizde raflardaki yerini alan iPhone 13 serisi cihazlardaki 'sorunlar' ile gündemde.

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Apple'ın yeni iPhone modelleri bugün Türkiye'de satışa çıktı...

Geçtiğimiz haftalarda ABD, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerde kullanıcıları ile buluşan iPhone 13 ailesi 'sorun' haberleri ile beraber geldi.

DigitalTrends'te yer alan habere göre, pek çok kullanıcı iPhone 13'ün ekranının kullanıcı komutlarına tepki vermediğini yönünde şikayetlerde bulundu.

Pek çok kullanıcı telefonun normal çalışması için yeniden başlatılması gerektiğini ancak bunun sadece geçici bir çözüm olduğu belirtiyor.

iPhone 13 aşkı pandemi dinlemedi: Yeni iPhone için kuyruğa girdiler

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Kısa sürede sosyal medyada günün konusu olan bu şikayetlerin iOS 15 yüklenen eski iPhone modellerini de kapsadığı gelen haberler arasında.

Apple şu anda iOS 15.1'i beta'yı test ediyor. Ancak en son beta sürümünde dokunma duyarlılığı sorununun hala mevcut olduğu görülüyor.

9to5Mac'e göre, söz konusu güncelleme iPhone 13'lerde görülen 'Apple Watch Unlock' sorununa ise çözüm sağlıyor.

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Şirketin ekran sorunu için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıp çalışmadığına dair ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

iPHONE 13'ÜN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Apple CEO'su Tim Cook'un 'Bunlar şimdiye kadar yarattığımız en iyi iPhone'lar' sözleri ile tanıttığı cihazların Türkiye fiyatları ise şöyle...

iPhone 13 Mini 10 bin 999 TL'den, iPhone 13 11 bin 999TL'den, iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile ülkemizde satışa sunuldu.

Yeni iPhone modelin en pahalı versiyonu olan iPhone 13 Pro Max'in 1 TB'lık versiyonunun Türkiye fiyatı ise 22 bin 999 TL.

Apple iPhone 13 ailesini tanıttığı lansmanda 2 yeni iPad modeli ve yeni Apple Watch'u da görücüye çıkarmıştı.

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#Iphone#Apple#Akıllı Telefon