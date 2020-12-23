Sosyal medyada başarının sırrı KuguMedya

Dünya nüfusunun ortalama %40’ı, sosyal medya kullanıyor. Bunun anlamı; sosyal medya ağlarının, markanızı pazarlamak ve hedef kitlenize ulaşmak için, en iyi yer olduğudur. Bunun yanında sürekli değişen algoritmalar, artan rekabet içinden sıyrılmak ise çoğu zaman zordur. Markanızın çevrimiçi olarak büyütmenizi sağlayacak birçok sosyal medya başarısı bulunur. Bunlardan biri de KuğuMedya ile iletişime geçerek, sosyal medya platformlarında sesinizi duyurmak için, sunduğu hizmet paketlerinden yararlanmaktır.

Pasif Tüketimden Aktif Üretime Geçiren Youtube

Youtube; insanlarda video izleme şeklini değiştirmekle kalmamış, aynı zamanda pasif üretimden aktif üretime geçişi sağlayarak, insanların yaratıcılığını, eğlenceyi, markalaşmayı da ön plana çıkardı. Youtube’nin en önemli özelliklerinden biri; izleyicilerin ihtiyaçlarına, isteklerine ve fikirlerine tepki verebilmesidir. Youtube’da bilinir olmak için ilk adım, kitlenin ne dediğini bilmektir. Aynı zamanda izleyicilerin düşüncelerini platformda ve diğer sosyal medya hesaplarında yorumlarla ifadelere dökmesi de yine önemli noktalardan bir tanesidir.

Youtube’de Kalıcı Olmanın Sırrı

Dünyanın ikinci en büyük arama motoru Youtube’da kalıcı olmanın sırrı aslında hiç de zor değil. İlk adım, hangi kitleye hitap ettiğiniz ve hitap ettiğiniz kitlenin ne düşündüğünü bilmek.

Youtube’de başarılı olma teknikleri arasında ;

* Hashtagleri tanımak

* İzleyicilerden video yanıtları talep etmek

* Sosyal medya etkileşimleriyle, geri bildirimleri teşvik etmek gibi yöntemler bulunuyor.

Ancak bunların yerine KuğuMedya ile iletişime geçerek, Youtube hizmet paketlerini deneyimleyebilirsiniz. Üyelik sistemiyle çalışan ve Youtube hizmet sağlayıcı olarak hizmet veren KuğuMedya; havale/EFT, kredi kartı ya da mobil ödeme yöntemleri kullanarak, hesabınıza bakiye yükleyebilir ve dilediğiniz Youtube hizmet paketini satın alabilirsiniz. Aynı zamanda sorularınızı ve üyelik işlemlerinizi whatsapp ile online alışveriş ile de gerçekleştirebilirsiniz.

Youtube ile Hedef Kitlenize Ulaşmanın Sırrı

Sosyal medyada sadece içerik yayınlamakla çok uzaklara gidemezsiniz. Hedef kitlenizle etkileşim kurmak, sosyal medya topluluğu oluşturmak için de çaba göstermek gerekir. Bunun için en çok tercih edilen platformlardan biri olan Youtube’u tercih edilebilir. Sizi izleyenlerden mümkün olduğunca yorumlar almak ve bu yorumlara cevap vermek amacını da gütmeniz gerekir. Aynı zamanda sizi izleyenlerden, kişisel mesajlar da alabilirsiniz. Yani mesajlara cevap vermek için çaba gösterdiğinizi, izleyicilerinize sunmalısınız. Cevaplamaları yaparken ise marka kişiliğinizi hatırlamak gerekir. Sunduğunuz yorumlar ve mesajlar, medya stratejinizi tanımlarken, kişiliğinizle de uyumlu olmalıdır. Bu noktada devreye giren KuğuMedya ile iş birliği yaparak, Youtube hizmet paketlerini kullanabilirsiniz.

Markanızı Pazarlamada Youtube

Youtube’da başarılı olmak, bir dizi çabayı ve bazı nitelikleri ortaya koymakla başlıyor. Otantik olmak, alakalı yayınlar yapmak, başkalarıyla iş birliği içine girmek, izleyicilerinizi dinlemek, düzenli ve güvenilir olmak, Youtube’da markanızı pazarlamanın yollarından sadece birkaç tanesi. İzleyenlerinizi harekete geçirmek, abonelikleri teşvik etmek, paylaşımları oluşturmak ve izleyicilerinizle etkileşime girmek için Youtube benzersiz bir platformdur. Bu platformda daha kalıcı olmak, bilinirliğinizi sürdürmek ve uzun vadede daha kazançlı çıkmak için, KuğuMedya desteğinden yararlanabilirsiniz.

KuğuMedya, Youtube hizmet sağlayıcısı olarak hizmet verirken, ana sağlayıcıdan garantili hizmet sunuyor. Ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak için üye olmanız gerekiyor. Kayıt olmak için sadece; e-posta adresi, kullanıcı adı, isim, şifre, telefon numarası bilgilerinin verilmesi gerekiyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, bayilik paneline bağlanarak en uygun fiyatlarla Youtube hizmet paketlerinden ve daha fazlası hizmetten yararlanabilirsiniz.

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