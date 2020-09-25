Sosyal medya ve e-posta pazarlamayı birlikte kullanın

GoDaddy, küçük işletme ve girişimcilerin müşterileriyle kurdukları iletişimde daha iyi sonuçlar elde etmek için sosyal medya ile e-posta pazarlama faaliyetlerini entegre etmelerinin neden yararlı olabileceğine dair sebepler paylaştı. Türkiye’de 54 milyon kişinin, yani nüfusun yüzde 64’ünün sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirten şirket, sosyal medya ve e-posta faaliyetlerini entegre ederek işletmelerin hedef kitleleri için daha kişisel ve etkili kampanyalar oluşturabileceğini söyledi.

Şirketin MENA ve Güney Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Günümüzde küçük işletmenizi internette tanıtmak için birçok yöntem var. Müşterilerinizin markanız ve işletmeniz ile tutarlı bir deneyim yaşamalarına yardımcı olmak için bu yöntemleri bir arada kullanmak yararlı olabiliyor. Sosyal medya ile e-posta pazarlamayı entegre etmek, küçük işletme sahipleri ve girişimcilere işletmeleri hakkında tutarlı mesajlar vererek iki kanalı da optimize etmek konusunda yardımcı olabilir.”

Marka tutarlılığı sağlamak

Sosyal medya ve e-posta pazarlama faaliyetlerinizi birleştirmek, birden fazla kanalda tutarlı bir varlık ile işletmenizin net bir mesajı olduğunu göstererek müşteri güveni kazanmanıza yardımcı olabilir. Marka kimliğinizin tüm platformlarınızda benzer bir şekilde ifade edildiğinden ve logonuzun, fontlarınızın, ürün ve hizmetlerinizin tanımlarında kullandığınız dilin aynı olduğundan emin olun. Günümüzde birçok insan web sitelerine ve sosyal medyaya mobil cihazlarından eriştiği için marka ve işletmenizin imajının tüm cihazlarda tutarlı olmasını sağlamak adına web sitenizin mobil cihazlar için optimize edildiğinden emin olmak çok önemli.

Daha etkili sosyal medya reklamları oluşturmak

Sosyal medya ve e-posta pazarlamanın bir arada kullanılmasının bir diğer örneği de daha etkili sosyal medya reklamları oluşturmak için e-posta pazarlama kampanyalarınızın analiz sonuçlarını kullanmak. Bu yönde geliştirilen araçlar kolayca profesyonel ve ilgi çekici pazarlama mesajları oluşturmanıza yardımcı olmanın yanı sıra e-postalarınızın performansını da gösteriyor. Kaçının açıldığı, en fazla hangilerinin tıklandığı gibi verileri inceleyerek hangi tür içeriklerinizin hedef kitleniz için daha iyi performans gösterdiğini görebilirsiniz. Bu bilgileri daha sonra sosyal medya kanallarınızda kullanmak üzere daha etkili reklam ve gönderiler oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Hedef kitlenizi genişletmek

E-posta pazarlama, sosyal medya içeriklerinizi sergileyerek sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmanıza yardımcı olabilir. Sosyal medya da e-posta pazarlama mesajlarınız için daha fazla abone kazanmanıza ve web sitenize daha fazla ziyaretçi çekmenize yardımcı olabilir. Hedef kitlenizi genişletmenize yardımcı olması için e-posta pazarlama mesajlarınıza sosyal medya kanallarınıza bağlantı verdiğinizden emin olun. Aynı zamanda e-posta pazarlama mesajlarınızı sosyal medya gönderilerinizde öne çıkarmak da etkili olabilir. Web sitenize bülten aboneliği formu eklerseniz, sosyal medya gönderilerinizde verdiğiniz bağlantıya tıklayan insanlardan abone olmalarını isteyebilirsiniz.

Satın alma yolculuklarında müşterilerinizin yanında olmak

Pazarlamada “7” Kuralına göre bir müşteri bir şey satın almadan önce markayla ortalama 7 kez etkileşime geçiyor. Bu, çeşitli temas noktalarında bulunmanın satışlarınızı artırmanıza yardımcı olabileceği anlamına geliyor. Sosyal medya ile e-posta pazarlamayı entegre etmek bu yolculukta yeni potansiyel müşterileri hedeflemenize yardımcı olabilir. Sosyal medya kanallarınızda e-posta listenize abone olmaya teşvik edebilir veya özel kampanyalar sunabilirsiniz, hedeflenmiş mesajlar ile markanızla ilgilenen insanlara e-posta atabilirsiniz; böylece satın alma yolculuklarında çeşitli yöntemlerle müşterileriniz akılarında kalmaya devam edebilirsiniz.

Sadakate teşvik etmek

Sosyal medya ve e-posta pazarlama kampanyalarını birlikte kullanmak yeni ve daha geniş bir kitleye ulaşmanın bir yolu olmanın yanı sıra özel içerik için de kullanılabilir. Sosyal medya gönderilerinizde özel kampanyalar sunabilirsiniz. Daha sonra e-posta pazarlama faaliyetlerinizde müşterilerinizi onların ilgilerini çekecek özel bir kampanyayla doğrudan hedefleyebilir ve özel içerikler sunabilirsiniz. Müşterileriniz markanızın yanı sıra birbirleriyle de etkileşim kurabilir, bu da topluluk hissi oluşturarak marka sadakatinin yükselmesine yardımcı olabilir.



