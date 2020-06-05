'Sosyal medya uygulamaları kartelleşme sürecine girdi'

Eraslan, yaptığı açıklamada, ABD merkezli Zynga'nın Türk oyun geliştiricisi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasının bu çapta ilk olması bağlamında önemli olduğunu belirtti.

Dijital dünya ve sosyal medya endüstrisinde rekabeti tekelden yapmak isteyen büyük şirketlerin, satın alma stratejilerini kullandığını ifade eden Eraslan, şöyle devam etti:

"Etkili ve orijinal bir çıkış yakalayan küçük ölçekli bir sosyal site, büyük şirketler tarafından satın alınmakta ve kendi bünyesine katılmaktadır. Böylece büyük bir çatı altında kendi şirketleri ve satın alınan şirketler ile geniş bir yapı oluşmaktadır. Bu tekelci yapı, şu anda sosyal medya endüstrisini üç büyüğü olarak tabir edilebilecek, Google, Facebook ve Twitter tarafından öncelikle oluşturulmaktadır. Google tarafından 2001-2013 yılları arasında 115 şirket, Twitter tarafından 2008-2013 yılları arasında 28, Facebook ise kurulduğu tarihten günümüze 35 şirket satın almıştır. Bu satın almalar gösteriyor ki dijital dünya ve sosyal medya endüstrisi kartelleşme sürecindedir ve büyük şirketler değişik fikirlerin kendi kontrollerinde olmasını istemektedir. Bu politikayı özellikle Facebook etkin olarak kullanmaktadır."

"İçerikten ziyade ekiplere odaklanıyorlar"

Eraslan, Peak Games'in başarısının sadece ABD ve Türkiye'de değil yaklaşık 200 ülkeden aldığı yüksek indirmelerle tüm dünyaya yayıldığını kaydederek, "Peak Games'in Zynga tarafından satın alınması dijital dünya ve sosyal medya endüstrisinde çalışmalar yapan Türk şirketler için elbette önemli bir örnek olacak ve hatta daha fazla gencin bu endüstriye girmesini teşvik edecektir. Fakat hedef bağlamında artık daha yüksek noktalar düşünülmelidir. Zynga tarafından satın alınabilecek şirket yerine Zynga'yı satın alabilecek şirket ortaya çıkartılmaya çalışılmalıdır." ifadelerini kullandı.



