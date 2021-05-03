Sosyal Medya Nedir Ve Ne İşe Yarar? En Çok Kullanılan Sosyal Medya Siteleri

Sosyal medyayı bir iletişim kanalı, bir haberleşme kanalı, bir yayınlama platformu ya da bilgilendirme teknolojisi gibi değişik ibareler ile açıklayabiliriz. İnternet ve teknolojik cihazların olduğu her yerde değişik platformlar da bulunan sosyal medya kanalları kullanılabilmektedir.

Sosyal Medya Nedir?

Sosyal medya nedir sorusuna verilecek tanımları çeşitlendirmek mümkündür. Mesela gündemi takip edilmesine yarayan, haber içeriklerinin okunabileceği bir mecra diyebiliriz. Ya da olayların perde arkasın da yaşanan gelişmeleri takip edebileceğimiz bir alan da diyebiliriz. Hayatını ve yaşayış tarzlarını merak ettiğimiz insanları takip edeceğimiz bir platform olarak da tanımlayabiliriz.

Sosyal medya aşırıya kaçmamak ve bilinçli kullanmak kaydıyla çok faydalı bir aracılıktır. Mesela sıcak gelişmeler anlık takip edilebilirken, olayların perde arkasın da yaşanan gelişmeler öğrenilebilir. Ünlü bir yazarın eserleri takip edilebilir. Spor, sanat, haber, genel kültür, siyaset gibi unsurlar hakkında ki gelişmeler sıcağı sıcağına görülebilir. Bütün bu gelişmeleri sadece ulusal bazda değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü artık tüm dünya da bu kanallar aktif olarak kullanılmakta ve giderek artış göstermektedir.

Sosyal Medya Ne İşe Yarar?

Sosyal medya insanları dünyaya bağlı kalmasına yarar. İnsanları gündeme hep yakın tutar. Genel kültürünün gelişmesine, farklı konular hakkın da bilgi sahibi olmasına, değişik eğlenceleri keşfetmesine de yarar. Sevilen kişilerin ki bu bir siyasetçinin, bir futbolcunun, bir şarkıcının, bir şairin veya akla ne gelebilirse; açıklamalarını, söylemlerini, aktivitelerini takip etmeye yarar.

İnsanların boş vakitlerini olumlu yönde, kendilerine bir şeyler katarak gelişmesine katkı da bulunur. Ayrıca bu platform da birçok kesime, birçok insana aynı anda ulaşılabilir ve bilgi verilebilir. Görsel ve sanatsal aktivitelerin yayımlanmasına, sevenleri ile buluşturulmasına imkan verir. Aynı zaman da sosyal medya eğitim amaçlı olarak da kullanılabilir. Bu mecralardan istenilen konu hakkın da bilgi verilebilir. Kişisel gelişim ve kişisel beğeniler geliştirilebilir.

Tüm yararlı unsurları takip etme ve öğrenebilmeye yarayan sosyal medya, düzenli ve dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü bazı mecralar kalitesiz ve yalan içerikler sunabilmektedir. Aynı zaman da insan hayatına maddi ve manevi hiç bir etkisi olmayacak boş işler olarak ifade ettiğimiz faaliyetler de sosyal medya da çokça bulunmaktadır. Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı en çok zamanı etkilemektedir. Çünkü sosyal medya zaman düşmanıdır. Anlamsızca yapılan sosyal medya kullanıcılığı, hayatın en değerli ögesi olan zamanı bilinçsizce tüketmektedir.

En Çok Kullanılan Sosyal Medya Siteleri

- Facebook; en çok kullanılan ve en çok aktif kullanıcıya sahip sosyal medya platformudur. Günlü ve anlık paylaşım yapılabilir ve takip edilebilir.

- Twitter; haberlerin ilk paylaşılması gibi bir geleneğe sahip olan platformdur. Diğer bir manada küçük blok sitesidir.



- Medium; yazarların ve okuyucuların aktif olarak kullandığı bir alandır. Burada inasnlar kendi hikayelerini paylaşabilmektedir.

- Linkedin; bu platforma daha profesyonel bir alan diyebiliriz. Çünkü burada kariyer unsurları daha ön plana çıkmaktadır.

- Youtube; dünya da herkes tarafından bilinen ve kullanılan bir video izleme ve oluşturma sitesidir. Bu sitenin video kütüphanesi oldukça geniştir.



- Instagram; mobil de kullanılır. En çok fotoğraf paylaşımı yapılır.