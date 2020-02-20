Sosyal medya hesaplarındaki çekiliş aldatmacasına dikkat!

Sosyal medya, hayatımızın her alanında var olmaya devam ediyor. Hem markalar hem de sosyal medya tüketicileri için takipçi sayısının yüksek olması bir hayli önem taşıyor. Özellikle online ürün ve hizmet satışı yapan markalar, takipçi sayısını artırmak adına birçok yönteme başvurmaya devam ediyor. Son günlerde bu yöntemlere bir yenisi daha eklendi: Sosyal medyada çekiliş aldatmacası.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dijital Pazarlama Uzmanı Furkan Lüleci, sosyal medya üzerinde gerçekleştirilen bu çekilişlerin yasal olmadığını ve niteliksiz bir dijital kimlik ortaya koyduğunu belirtiyor ve ekliyor:

“Sosyal medya fenomenleri, kendi hesapları üzerinden toplu olarak gerçekleştirdikleri çekilişlerden ciddi kazançlar elde ediyor. Son zamanlarda bu çekilişler araba hediye edilmesine kadar uzandı. Çekilişe katılmak isteyen kullanıcıların, sosyal medya fenomenlerinin takip ettiği kâr amacı güden markaları da takip etmeleri zorunlu. Aslında aldatmaca da burada devreye giriyor. Sosyal medya fenomenleri, her bir hesaptan ortalama 15 Bin TL ile 50 Bin TL arası ücret alıyor. Bu ücret karşılığında, bu işletmelerin takipçi sayıları 1 Milyona kadar çıkıyor. Bu yöntemle, adı daha önce duyulmamış küçük çaplı markalar, yüz binlerce takipçiye sahip oluyor. Ancak işin kaymağını tabii ki fenomenler yiyor. Üstelik gerçekleştirilen bu çekiliş kampanyaları için Milli Piyango İdaresi’nden de izin alınmıyor.”

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Furkan Lüleci, çekiliş kampanyalarının yasal zeminde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’de bu yasal mevzuata uyulmadığının altını çizdi ve konu ile ilgili Bilişim Hukuku Avukatı Emre Avşar ile konuyu gözlem altına aldı.

Avukat Emre Avşar konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"İfade etmek gerekir ki, Milli Piyango İdaresinin piyango ve çekilişler hakkındaki 04.10.2006 tarihli yönetmeliği ve 320 sayılı KHK dikkate alındığında, idarenin bilgisi ve onayı olmadan dolaylı ya da doğrudan kazanç elde edilecek çekilişler, mutlak suretle Milli Piyango İdaresinin onayı ve resmi izni ile yapılmak zorundadır. Bu durum ise, yapılan çekilişte aleni bir biçimde alınan izin numarası ve tarihi ile belirtilmelidir. Aynı zamanda çekilişler, sponsorlar aracılığı ile yapılıyorsa, belli bir kazancın olmadığı ya da olamayacağı durumundan bahsetmek yanlış olacaktır. O halde sponsorların bu fiilleri de, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine göre, haksız rekabet ve aldatıcı reklam yasağını açık bir biçimde ihlal ettikleri anlamını taşır. Yani özetle, sosyal medya kullanıcıları, bu tarz durumlara dikkat etmeli ve aldatıcı olduğu şüpheli durumlarda bu kişi ve kurumlara itibar etmemeliler."

Fenomenlerin kazancı dudak uçuklatıyor!

Dijital Pazarlama Uzmanı Furkan Lüleci’nin ifadesine göre; “Şu durumu unutmamak gerekir; Kullanıcıların katıldığı bu çekilişlerden, sosyal medya fenomenleri inanılmaz kazanç elde ediyor. Fenomenler aslında bir nevi kendi takipçilerini bir ücret karşılığı kullanıyor. Artık gerçekten kaliteli içerik üreterek takipçilerini şaşırtan ya da takipçilerine bir şeyler katan sosyal medya fenomenleri bir elin on parmağını geçmeyecek kadar azaldı. Sosyal medya kullanıcılarının bu tarz yasa dışı çekilişlere katılmayarak bu furyaya bir dur demesi ve kolay yoldan para kazanılmasının önüne geçmesi son derece önemli.”