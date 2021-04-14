Sosyal medya hesaplarımızı nasıl güvende tutabiliriz?
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Son dönemde kullanıcıların sosyal medya hesaplarına yönelik saldırılar oldukça arttı. Hesap ele geçirmeyi amaçlayan bu saldırı girişimleri başarıya ulaştığında, hesabını geri almayı isteyen kullanıcıdan para isteniyor ya da hesaptan başta reklam içerikli paylaşımlar olmak üzere istenmeyen bazı paylaşımlar yapılabiliyor. Siber Güvenlik Uzmanı Alev Akkoyunlu, sosyal medya hesaplarının ele geçirilmeye karşı nasıl güvende tutulacağını anlattı.