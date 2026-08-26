Sosyal medya devinin ceza korkusu! Meta köşeye sıkıştı: Kaçış planı belli oldu

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ABD'de çocukların gizliliğini ve güvenliğini ihlal ettiği iddiasıyla 29 eyaletin dava açtığı Meta'nın uzlaşma seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Şirketin bu yolla yaklaşık 200 milyar dolara ulaşabilecek ceza riskinden kurtulmayı hedeflediği belirtildi.

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ABD'de çocukların gizliliğini ve güvenliğini ihlal ettiği iddiasıyla yargılanan Meta'nın, davanın ortasında eyaletlerle uzlaşma görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Bloomberg'in haberine göre şirket, yaklaşık 200 milyar dolara ulaşabilecek ceza riskine karşı davayı mahkeme kararı çıkmadan sonuçlandırmanın yollarını arıyor.

META İLE EYALETLER ARASINDA UZLAŞMA TRAFİĞİ

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, California'nın öncülüğündeki 29 ABD eyaletinin açtığı davada ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

ABD merkezli Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Meta ile eyalet başsavcıları, davanın devam ettiği sırada olası bir uzlaşma anlaşmasını görüştü. Anlaşmaya varılması halinde tarihi davanın mahkeme kararı çıkmadan sona ermesi gündeme gelecek.

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Uzlaşma iddiası, davanın ikinci haftasına girildiği sırada ortaya çıktı. Görüşmelerin duruşmalar devam ederken yürütüldüğü belirtildi.

META'YA ÇOCUKLARI EKRANDA TUTMA SUÇLAMASI

Eyaletler, Meta'nın Facebook ve Instagram'ı çocukları ve gençleri mümkün olduğunca uzun süre ekran başında tutacak şekilde tasarladığını savunuyor.

Şirket ayrıca çocukların kişisel verilerini toplamak ve ürünlerinin güvenliği konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlanıyor. Eyaletlerin yönelttiği suçlamalar farklılık gösterse de davanın temelinde Meta'nın çocuk kullanıcıların güvenliği açısından oluşan riskleri bildiği halde gerekli önlemleri almadığı iddiası bulunuyor.

200 MİLYAR DOLARA KADAR CEZA GÜNDEMDE

Meta'nın davayı kaybetmesi halinde yalnızca yüksek miktarda para cezasıyla karşı karşıya kalmayacağı belirtiliyor. Şirketin Facebook ve Instagram başta olmak üzere ürünlerinde kapsamlı değişiklikler yapmaya zorlanabileceği de ifade edildi.

Davanın sonucunda Meta'nın karşılaşabileceği toplam cezanın yaklaşık 200 milyar dolara kadar çıkabileceği öne sürülüyor. Bu nedenle şirketin davanın ortasında uzlaşma seçeneğini değerlendirmesi dikkat çekti.

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EYALETLERDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Uzlaşma iddialarının gündeme geldiği saatlerde birçok eyalet başsavcılığı, teknoloji şirketleri ve tüketicinin korunmasına ilişkin önemli açıklamalar yapacağını duyurdu.

Colorado, doğrudan "Büyük Teknoloji" davasıyla ilgili önemli bir gelişmenin açıklanacağını bildirdi. Davada yer almayan Nevada ise "önde gelen bir teknoloji şirketiyle" varılan bir uzlaşmaya ilişkin duyuru yapılacağını açıkladı.