Sorun bildirdiğinden Windows bu aygıtı durdurdu. (Kod 43) Hatası çözümü hakkında bilgi

Windows işletim sistemine sahip olan bir bilgisayarı en verimli biçimde kullanabilir olmak için kullanıcıların bilgisayarlarına çok çeşitli donanım ve aygıt eklemelerinin gerekliliği söz konusu olmaktadır.

Sorun Bildirdiğinden Windows Bu Aygıtı Durdurdu (Kod 43) Hatası

Windows işletim sistemi tabanlı bilgisayarlarda sistemin mümkün olan en verimli biçimde kullanabilir olması için kullanıcıların bilgisayarlarına birbirinden farklı olan pek çok donanım ve aygıt eklemelerinin gerekliliği söz konusudur.

.Zaman zaman bilgisayar donanımlarından işlemci, bellek, sabit sürücü, klavye, hoparlör, mouse, yazıcı ve daha pek çok birbirinden farklı özellikte aygıt kullanarak çalışan bir bilgisayarda bir anda "Windows Bu Aygıtı Durdurdu (Kod 43)" hata uyarısını ile karşı karşıya kalınabilir.

Böyle bir hata ile karşı karşıya kalındığında kullanıcının endişelenmesine hiç gerek yoktur. Çünkü böyle bir hata pek çok Windows kullanıcısının karşı karşıya kaldığı bir durumdur.

"Windows Bu Aygıtı Durdurdu (Kod 43)" hata uyarısının orijinali “Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu hata uyarısının Türkçe'deki karşılığı “Sorun bildirdiği için Windows bu aygıtı durdurdu (Kod 43)” hata uyarısı olmaktadır. Bu hata mesajı kullanıcıya bilgisayarın Aygıt Yöneticisi tarafından gösterilen ve bir şeylerin yolunda olmadığını ifade eden bir uyarı niteliği taşır.

(Kod 43) Hatası Çözümü Hakkında Bilgi

“Windows Bu Aygıtı Durdurdu (Kod 43)” hata uyarısını, bilgisayarın aygıt ve donanımların bir arıza olduğu zaman yahut aygıt sürücülerinde bazı sorunlar olduğu durumlarda görülmesi mümkün olmaktadır. Özellikle de güncel durumda olmayan aygıt sürücüleri kullanan kullanıcıların bu hata uyarısını görmeleri son derece normaldir.

Sorunun çözüm için uygulanabilecek bazı adımlar bulunuyor. İzlenmesi gereken adımlar:

Birinci adım: Kullanıcı ilk olarak Bilgisayarın Aygıt Yöneticisini açmalıdır.

İkinci adım: Bilgisayar Yönetici üzerinden hata veren aygıtı bulunmalıdır.

Üçüncü adım: Hata veren aygıtın üzerinde farenin sağ tuşu ile tıklanarak ve Kaldır seçeneğine tıklanmalıdır.

Dördüncü adım: Yapılan işlem onaylanmalıdır.

Beşinci adım: Tekrar Aygıt Yöneticisi açılmalıdır.

Altıncı adım: Açılan Aygıt Yöneticisi penceresinin sağ üst köşedeki Donanım Değişikliklerini Tara butonuna tıklanmalıdır.

Yedinci adım: Yapılan tüm işlemlerin ardından aygıt otomatik olarak yeniden yüklenecektir.

Sekizinci adım: Yapılan tüm işlemlerin sonrasında bilgisayar yeniden başlatılmalıdır.

Dokuzuncu adım: Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra aygıtı yeniden çalıştırarak sorunun çözülüp çözülmediği kontrol edilmelidir.