Sony'nin yeni LED TV'si satışa çıktı! İşte özellikleri

Sony’nin Görüntü İşlemcisi X1 Ultimate sayesinde XH95 TV’ler, görüntü kalitesi ile daha gerçekçi bir izleme deneyimi sunduğu iddiasında. Bu deneyimin kilit unsurlarından biri de en üst düzeydeki ses kalitesi. XH95 modelleri, izleyicide sesin doğrudan ekrandan geldiği duygusunu yaratan Sound-from-Picture Reality özelliği bulunuyor.

Sony’nin XH95 TV’leri aynı zamanda görüntü ve ses kalitesini herhangi bir ortama göre optimize etmek üzere geliştirilmiş yeni bir teknoloji olan Ortam Optimizasyonu teknolojisine sahip. Bu teknoloji, görüntü parlaklığını odadaki ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlıyor; aydınlık odalarda parlaklığı yükseltip karanlık odalarda azaltarak izlenebilirlik sunuyor. Hatta odada bulunan perde ya da mobilya gibi sesi emebilecek ya da yansıtabilecek nesneleri tespit ediyor ve ses kalitesinde kayıp yaşanmaması içi akustiği buna göre ayarlıyor.



XH95 TV’lerde Ortam Optimizasyonu’na ek olarak yeni bir Gömme Kenar tasarım konsepti yer alıyor. Görüntüye daha da yoğun odaklanmayı sağlamak için ekranın kenarına gizli bir stant yerleştirildi. Fark edilmeyecek şekilde tasarlanmış bu minimalist stant, hiçbir unsurun göze takılmadığı, iyileştirilmiş bir izleme deneyimi sunuyor.

XH95 serisi yerleşik Google Asistan, Google Play Store ve Chromecast ile Android TV olarak kullanıcıya içerik, hizmet ve cihazlara kapsamlı platformu üzerinden kolay erişim olanağı sunuyor.



Google Asistan ve Amazon Alexa uygulamalarının etkinleştirildiği cihazlarda Google Home ile YouTube videolarını televizyona aktarabilir ve kontrol edebilir ya da Amazon Alexa’nın etkinleştirildiği cihazlarda kanalı veya ses yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Apple AirPlay 2 kullanıcıları doğrudan iPhone, iPad ya da Mac cihazlarından televizyonlarına film, müzik, oyun ya da fotoğraf akışı yapabilirler. Apple HomeKit teknolojisi, kullanıcılara televizyonlarını iPhone, iPad ya da Mac cihazlarından kontrol edebilmeleri için kolay ve güvenli bir yöntem sunuyor.